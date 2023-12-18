應對俄羅斯威脅 德國將派出近5千德軍駐防立陶宛

立陶宛國防部長亞努索斯卡斯（左）與德國國防部長皮斯托里烏斯（右）簽署駐軍協議。（美聯社）

2023/12/18 23:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了應對俄羅斯對北約（NATO）的威脅，德國今（18）日與立陶宛簽訂駐軍協議，未來將有約4800名德軍進駐立陶宛。德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）指出，這支部隊將在2027年具備作戰能力。這是二戰結束以來，德軍首次在境外佈署軍隊。

《路透》報導，皮斯托里烏斯在與立陶宛防長亞努索斯卡斯（Arvydas Anusauskas）的聯合記者會上表示：「（北約的）東部側翼已經移到了東邊，守護它是德國的使命。」

請繼續往下閱讀...

皮斯托里烏斯說明，這支部隊大多數單位會在2025到2026年移防到立陶宛，且立陶宛方面會為士兵們的家人準備好「具有吸引力的條件」，例如立陶宛當地的德語學校、幼兒園、住房、往返德國的航班等等。

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）透露，接下來幾年，立陶宛大約會支出一筆約占0.3％國內生產毛額（GDP）的費用，來為德國駐軍建造住所、訓練場以及其他基礎設施，並可能會因此增稅。

卡斯楚那斯對記者說：「所有的政黨，從右派到左派，都同意這件事是優先事項。我們會找出所需資源。」

代表立陶宛簽署協議的亞努索斯卡斯則指出：「我們不應該只料想到好的狀況，但也要想到非常糟糕的局勢。所以我們必須準備好......，俄羅斯依舊是我們還有北約的頭號威脅。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法