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反制芬蘭加入北約 普廷宣布將建立列寧格勒新軍區

2022年5月4日，美國、英國、愛沙尼亞和拉脫維亞等國部隊，在芬蘭西部的尼尼薩洛（Niinisalo），舉行名為「箭22」（Arrow 22）的聯合軍演，提高他們與芬蘭的軍事合作能力。圖為參演的芬蘭部隊。（美聯社）

2022年5月4日，美國、英國、愛沙尼亞和拉脫維亞等國部隊，在芬蘭西部的尼尼薩洛（Niinisalo），舉行名為「箭22」（Arrow 22）的聯合軍演，提高他們與芬蘭的軍事合作能力。圖為參演的芬蘭部隊。（美聯社）

2023/12/18 16:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷17日受訪時警告，芬蘭今年4月加入北大西洋公約組織（NATO）後，反而將引發許多「問題」。他還說，莫斯科將在俄國西北部建立新軍區，作為回應。

《法新社》報導，普廷表示，西方把芬蘭拉入北約，但俄羅斯與芬蘭沒有任何爭端，包括20世紀中葉的領土爭端在內的所有問題，早已解決。他指出，原本與芬蘭接壤的地區沒有任何問題，現在卻會出現問題，俄羅斯會成立列寧格勒軍區，集中一定數量的軍事單位。

芬蘭與俄羅斯共有1340公里長的邊界。莫斯科去年入侵烏克蘭後，芬蘭放棄數十年的軍事中立政策，申請加入北約。

俄羅斯發表上述言論之際，芬蘭上週再次關閉兩國的邊境，並指責俄羅斯在邊境策動一場移民危機。莫斯科警告，將對芬蘭加入北約採取反制措施。」

芬蘭曾是瑞典的領土，直到瑞典被帝俄打敗。1809年，俄羅斯為保衛首都聖彼德堡安全，跟瑞典打了場芬蘭戰爭，戰勝後成立芬蘭大公國，作為緩衝區，此為現今芬蘭的前身。

1939年10月，蘇聯又以列寧格勒距蘇芬邊界只有32公里，地位極不安全作為藉口，要求與芬蘭交換部分領土和租借漢科半島為海軍基地，遭到芬蘭政府態度堅決的回絕，於是蘇聯隨後向芬蘭宣戰，在兩國邊境發動全線進攻，由於此戰發生於冬季，所以被稱為「冬季戰爭」。

芬蘭利用擅長的偽裝技能和蘇軍打游擊戰，讓蘇聯損失慘重。最終蘇聯運用人海和火海戰術才艱苦贏得勝利，並將芬蘭11%的土地歸為自己所有，雖然蘇聯名義上打了勝仗，但實際上卻是失敗者。

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