入北約前無縫接軌 美國瑞典簽國防協議

瑞典國防部長強生5日在五角大廈與美國國防部長奧斯汀簽署國防合作協議。（美聯社）

2023/12/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕瑞典去年五月申請加入北約組織（NATO），仍待北約成員國全部批准之際，五日也和美國簽署首份「國防合作協議」（DCA），成為瑞典正式加入北約前先與美軍「無縫」強化軍事連結，以及進行雙邊演習的依據。雙方也一致同意持續力挺烏克蘭面對俄羅斯非法全面入侵的重要性。

DCA由美國防長奧斯汀與瑞典國防部長強生（Pal Jonson）共同簽署，為美軍在瑞典運作鋪路，包括美國軍事人員的法律地位、軍事物資進入部署地區預置等，為美國因應請求提供軍事支援創造必要條件。DCA將在瑞典加入北約前後「無縫實施」，「這是一項對兩國都非常重要的協議」。

請繼續往下閱讀...

美國國務院亦透過聲明表示，瑞典是「強大、有能力並擁護北約價值的國防夥伴」，「瑞典入會將加強我們的集體防禦，並提升我們因應歐洲—大西洋地區安全挑戰的能力」。

強生五日在美國智庫大西洋理事會發表演說時指出，這一切「攸關嚇阻」，DCA將使美瑞夥伴關係變得更緊密，將為美軍利用瑞典領土做為集結地和基地，以及舉行演習創造更好的條件，「成為我們雙邊合作的新基石」，並強調美軍現身瑞典，對北約整合很「重要」。

強生也說明瑞典軍隊與北約整合的方式，強調瑞典作戰和技術層面早已符合北約標準，且「完全支持」北約目標，即GDP二％用於國防，其中兩成用於新設備和研發，不僅二○二○至二四年國防預算翻倍，且明年將佔GDP二．一％，重點是軍事採購就佔五十六％。

另外，強生表示，瑞典也能提供俄國情報事務方面的專業知識。至於瑞典加入北約的最後障礙何時排除、亦即土耳其和匈牙利何時批准，強生五日僅說「很快」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法