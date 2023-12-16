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Google年付加拿大媒體23.4億 近2/3歸印刷媒體

Google每年支付加拿大媒體的費用中，印刷媒體將獲得其中近2/3的金額。（法新社）

Google每年支付加拿大媒體的費用中，印刷媒體將獲得其中近2/3的金額。（法新社）

2023/12/16 21:29

〔編譯魏國金／綜合報導〕加拿大政府15日公布「線上新聞法」（Online News Act）最終規範，據此，每月用戶達20萬人以及年營收10億加元（234億台幣）以上的科技公司，需為連結新聞內容支付加國媒體。加國政府當日也宣布，加國紙版媒體將從Google每年支付的1億加元（23.4億台幣）中，獲取近三分之二金額，以交換Google對其新聞內容的傳播。

法新社報導，只有Alphabet的Google以及Meta的臉書，符合將在19日生效的「線上新聞法」，有別於Google，Meta8月1日起封鎖臉書與Instagram上的加拿大新聞內容，以避免付費。加拿大總理杜魯道表示，「儘管Meta拒絕對新聞嚴謹性與穩定度進行投資，但我們仍將持續施壓獲利數十億美元的Meta」。

在經歷數月之久的談判後，渥太華與Google在上月底宣布達成「歷史性」協議，Google同意對加國媒體公司提供廣告流失的補償，加拿大聯邦官員說，「電視與廣播獲得的比例上限為30%，加拿大公共廣播集團旗下的加拿大廣播公司與加拿大廣播電台是7%，剩餘的63%是提供給印刷媒體」。

他補充，多數金額將留給印刷媒體，因為它「確實是依賴」線上平台來傳播內容。加拿大遺產部長聖—昂格（Pascale St-Onge）說，「加拿大已取得歷史性成就；新聞編輯室正經歷一場衝擊新聞業的危機，而新聞業是我們的民主基礎」。

加拿大的線上新聞法旨在在支持陷入困境的新聞業，過去十年來加國新聞業損失了大量的廣告收入，數百家出版商被迫關門。不過Meta加拿大公共政策首長柯倫特（Rachel Curran）15日強調，Meta將堅持不付費的決定，「新聞媒體選擇使用我們的免費服務，因為有助於他們的盈利，所以新法不會改變我們的決定」。

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