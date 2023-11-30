立法迫讓步！Google、加拿大達協議 年付23億買新聞

加拿大政府和Google達成協議，Google每年將向加拿大新聞出版商支付1億加元（約23億台幣）。加拿大總理杜魯道讚揚這項協議，稱它將在世界引發迴響。（美聯社）

2023/11/30 22:34

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕加拿大政府和Google（谷歌）29日宣布達成一項支持加國媒體的「歷史性」協議，Google每年將向加拿大新聞出版商支付1億加元（約23億台幣），讓Google搜尋結果可繼續保留加國新聞報導。這項協議制止了Google揚言在其平台上封鎖加拿大新聞報導的威脅，也化解了Google對加國新法律試圖要求網路鉅子分享廣告收益給新聞出版業者的擔憂。

加拿大總理杜魯道表示，這是項很好的消息，此協議「將在世界各地引發迴響」，尤其民主國家也掙扎於像加拿大媒體所面臨的同樣挑戰。加拿大將於12月19日實施「線上新聞法」（Online News Act），要求數位平台巨頭和加拿大媒體洽談商業協議、付費使用媒體新聞內容，否則將面臨具約束力的仲裁。

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路透和法新社報導，作為這項協議一環，Google每年將向加拿大新聞業者貢獻1億加元，並與通膨掛鉤調整；Google將可選擇與代表所有加拿大媒體的單一團體談判，而不需要尋求達成「一對一」協議，Google擔心後者可能帶來巨額支出。

據報導，Google這筆錢之後將根據每家新聞出版商和廣播電視公司雇用的全職記者人數，進行分配。消息人士稍早指出，加拿大政府和Google雙方同意建立一項由Google定期付款的架構。

加拿大遺產部長聖-昂格（Pascale St-Onge）週三在記者會上表示：「10多年來，新聞機構（運作）受到像Google等大型數位平台到來的干擾。在加拿大，近500家媒體機構關門，數千名記者失業。」

她說，今天要宣布，加國政府已與Google找到了一條路徑前進，以執行「線上新聞法」，「這是一個歷史性發展」，在加拿大數位平台和新聞業之間將建立起更公平商業關係：加拿大新聞報導將可繼續分享在Google平台上，作為回報，Google每年支付一億加元給加拿大新聞業者。

Google這項金額低於加拿大政府估計的補償金額，但避免了加拿大可能出現新聞遭到Google平台封鎖的情況。不過，臉書母公司Meta抨擊加拿大新法具有「根本上缺陷」，從8月就在旗下臉書和IG平台封鎖加國新聞報導。

聖-昂格也直言，如果「世界其他地方達成更好的協議」，她保留重新檢討該協議的權利。Google在10月甫與德國出版商團體達成協議，每年將支付320萬歐元（逾1億台幣），以取得發佈其新聞內容的許可。

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