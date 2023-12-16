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消息人士：俄國介選情資 川普下台前不久就消失

一個含有俄羅斯試圖干預美國2016總統大選情資的資料夾，在前總統川普下台前幾天不翼而飛。（路透社）

一個含有俄羅斯試圖干預美國2016總統大選情資的資料夾，在前總統川普下台前幾天不翼而飛。（路透社）

2023/12/16 18:23

〔中央社〕一名消息人士表示，一個含有俄羅斯試圖干預美國2016總統大選情資的資料夾，自從前總統川普（Donald Trump）下台前幾天就不翼而飛。

路透社報導，這名知情人士指出，這個活頁夾裡面除了有關於俄羅斯的情資，還有其他文件。川普在他下台前，指示中央情報局（CIA）把這個資料夾送到白宮，他就可以把聯邦調查局（FBI）調查俄羅斯干預2016美國大選的相關資料解密。

這名人士還說，這些有關俄羅斯的資料包括由美國及北大西洋公約組織（NATO）盟友蒐集、極為機密的原始情報；相關資料被解密，加深了資料收集方法恐遭破解的擔憂。

在保守派記者索羅門（John Solomon）8月提交的一份聯邦法院檔案中，據說活頁夾有10吋厚。索羅門是川普任命的代表，有權在美國國家檔案局（National Archives）查閱他擔任總統期間的紀錄。

川普正在角逐美國共和黨總統提名，爭取參加2024年大選。川普競選團隊未立即回應置評請求。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）2017年1月公布一項評估，內容指出俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）及俄國政府發動假訊息及網路攻擊，藉由詆毀時任民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）來「幫助…川普勝選機會」。

不過，俄羅斯否認介入美國總統選舉。

這名消息人士透露，含有俄羅斯情資的資料夾失蹤，更激起這類擔憂。

這名消息人士表示，這個資料夾還包括其他有關FBI「交火颶風」（Crossfire Hurricane）調查行動的資料，以及當時涉及這項調查的FBI官員佩吉（Lisa Page）和史卓克（Peter Strzok）之間的反川普簡訊內容。

消息人士說，大部分內容都不具敏感性。

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