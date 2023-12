消息人士：俄國介選情資 川普下台前不久就消失

一個含有俄羅斯試圖干預美國2016總統大選情資的資料夾,在前總統川普下台前幾天不翼而飛。(路透社)

2023/12/16 18:23

〔中央社〕一名消息人士表示,一個含有俄羅斯試圖干預美國2016總統大選情資的資料夾,自從前總統川普(Donald Trump)下台前幾天就不翼而飛。

路透社報導,這名知情人士指出,這個活頁夾裡面除了有關於俄羅斯的情資,還有其他文件。川普在他下台前,指示中央情報局(CIA)把這個資料夾送到白宮,他就可以把聯邦調查局(FBI)調查俄羅斯干預2016美國大選的相關資料解密。

這名人士還說,這些有關俄羅斯的資料包括由美國及北大西洋公約組織(NATO)盟友蒐集、極為機密的原始情報;相關資料被解密,加深了資料收集方法恐遭破解的擔憂。

在保守派記者索羅門(John Solomon)8月提交的一份聯邦法院檔案中,據說活頁夾有10吋厚。索羅門是川普任命的代表,有權在美國國家檔案局(National Archives)查閱他擔任總統期間的紀錄。

川普正在角逐美國共和黨總統提名,爭取參加2024年大選。川普競選團隊未立即回應置評請求。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)2017年1月公布一項評估,內容指出俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)及俄國政府發動假訊息及網路攻擊,藉由詆毀時任民主黨候選人希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)來「幫助…川普勝選機會」。

不過,俄羅斯否認介入美國總統選舉。

這名消息人士透露,含有俄羅斯情資的資料夾失蹤,更激起這類擔憂。

這名消息人士表示,這個資料夾還包括其他有關FBI「交火颶風」(Crossfire Hurricane)調查行動的資料,以及當時涉及這項調查的FBI官員佩吉(Lisa Page)和史卓克(Peter Strzok)之間的反川普簡訊內容。

消息人士說,大部分內容都不具敏感性。

