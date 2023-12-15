回收場老闆撿到15萬現金 拾金不昧還給失主獲豐厚謝禮

澳洲一間資源回收處理場的男性負責人，日前在工作時發現一大卷厚厚的鈔票，事後他選擇拾金不昧，將這筆錢交還給了失主。（圖擷取自Get It Gone Rubbish Removal臉書粉專，本報合成）

2023/12/15 21:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一間資源回收處理場的男性負責人，日前在垃圾堆裡進行整理工作，當他在檢查到一個小盒子時，發現裡面竟藏有一大卷厚厚的鈔票，經過清點後，確認是7000澳幣（約新台幣14.9萬元）的現金。對此男子並未將現金占為己有，而是選擇拾金不昧，將這筆現金全數還給失主，更在事後獲得豐厚的謝禮。

綜合外媒報導，一名住在澳洲布里斯本的男子斯圖爾特（Jesse Stewart），在當地經營一間資源回收處理場「Get It Gone Rubbish Removal」。就在13日，他在粉專發文分享自己在檢查一個廢棄家具的抽屜時，發現有一個黑色的小盒子，拿起來後注意到盒子重量不輕，於是好奇將它打開來，結果裡面藏有一個塞滿鈔票的塑膠製白色小藥罐。

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斯圖爾特提到，他發現這卷鈔票的瞬間，忍不住驚呼，「這太瘋狂了！」，事後他清點這些鈔票，總計有7000澳幣。他也坦言，「我不知道該怎麼處理它，雖然真的很想留下這些現金，但是我不想說謊，我真的做不到。」，幸好他在事後順利找到這筆錢的失主，並將現金全數還給了對方。

斯圖爾特透露，失主是一名年長女性，平常就有藏錢的習慣，在他將錢還給對方後，對於他拾金不昧的善良表現，老婦人則開心的給了他300澳幣（約新台幣6420元）作為謝禮。斯圖爾特直言，這是他從業多年以來，撿到價值最高的遺失物，同時也提醒大眾，「很多長者都有藏錢的習慣，因此應該多加注意。」

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