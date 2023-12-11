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扯！ 印度議員被抄出13億現金 出動40台點鈔機算5天還數不完

印度所得稅部門日前展開突擊行動，在與印度議員薩胡有密切關係的企業中，抄出總金額高達35.35億盧比（約新台幣13.34億元）的大筆現金。（圖擷取自@AmanKayamHai_ 社群平台「X」）

印度所得稅部門日前展開突擊行動，在與印度議員薩胡有密切關係的企業中，抄出總金額高達35.35億盧比（約新台幣13.34億元）的大筆現金。（圖擷取自@AmanKayamHai_ 社群平台「X」）

2023/12/11 18:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度所得稅部門日前鎖定賈坎德邦（Jharkhand）的國大黨議員薩胡（Dhiraj Prasad Sahu），並突擊他名下位於蘭契（Ranchi）等地的房產，結果在他其中一間酒廠裡，成功抄出總金額高達35.35億盧比（約新台幣13.34億元）的大筆現金，一舉創下印度調查機構有史以來的最高紀錄。

綜合外媒報導，印度所得稅部門於6日進行這場突擊行動，調查人員在進入與薩胡家族有密切聯繫的博德釀酒廠（Boudh）後，成功查獲了高達30.5億盧比（約新台幣11.5億元）的巨額現金。目前調查人員初步懷疑，這筆數量驚人現金，全是薩胡家族靠著販賣印度烈酒（country liquor），所累積的不明收入。

不僅如此，印度所得稅部門將搜查範圍擴大，查至薩胡家族旗下的另2個企業，又發現了3.75億盧比（約新台幣1416萬元）和1.1億盧比（約新台幣4152萬元）的現金。報導指出，為了清點總計裝有176袋的滿滿現金，印度所得稅部門出動了50名銀行人員和40台點鈔機，花了5天才將其中的140袋清點完畢，目前仍有36袋還在清點當中。

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