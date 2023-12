扯！ 印度議員被抄出13億現金 出動40台點鈔機算5天還數不完

2023/12/11 18:15

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度所得稅部門日前鎖定賈坎德邦(Jharkhand)的國大黨議員薩胡(Dhiraj Prasad Sahu),並突擊他名下位於蘭契(Ranchi)等地的房產,結果在他其中一間酒廠裡,成功抄出總金額高達35.35億盧比(約新台幣13.34億元)的大筆現金,一舉創下印度調查機構有史以來的最高紀錄。

綜合外媒報導,印度所得稅部門於6日進行這場突擊行動,調查人員在進入與薩胡家族有密切聯繫的博德釀酒廠(Boudh)後,成功查獲了高達30.5億盧比(約新台幣11.5億元)的巨額現金。目前調查人員初步懷疑,這筆數量驚人現金,全是薩胡家族靠著販賣印度烈酒(country liquor),所累積的不明收入。

請繼續往下閱讀...

不僅如此,印度所得稅部門將搜查範圍擴大,查至薩胡家族旗下的另2個企業,又發現了3.75億盧比(約新台幣1416萬元)和1.1億盧比(約新台幣4152萬元)的現金。報導指出,為了清點總計裝有176袋的滿滿現金,印度所得稅部門出動了50名銀行人員和40台點鈔機,花了5天才將其中的140袋清點完畢,目前仍有36袋還在清點當中。

Pictures of the over Rs 300 Cr Cash Seized from INC MP Dhiraj Prasad Sahu @CNNnews18 https://t.co/lVP20XUzAP pic.twitter.com/b69JqS3OwI