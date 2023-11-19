台南超商拾「金」不昧 失主喜：我還沒報警啊

台南一間超商店長拾得黃金手環報警，二分局民權派出所警員盧永耀（左）調閱監視器迅速找到失主楊姓女子（右）。（圖：警方提供）

2023/11/19 11:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名楊姓女子於昨（18）日晚上8時許到中西區民族路超商購物，離店時沒發現已掉落自己生日時長輩送的黃金手環，直到店家拾獲報案，員警調閱監視器過濾分析找到金手環主人，楊姓女子喜出望外、到派出所領回。

台南市警局二分局民權派出所於昨（18）日晚間8時許接獲民族路1家超商店長報案、指在店內清潔環境時撿到1只黃金手環。民權派出所警員盧永耀、吳達義受理後，立即調閱附近監視器影像過濾人車，發現失主是當日在該超商前，有1輛白色休旅車下車的女子所有，警方查出是住在中西區的48歲楊姓女子。

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楊女接到警方通知後，隨即趕到民權派出所領回，她向警方表示，這只黃金手環重約1兩、市價超過新台幣6萬元，是她生日時長輩特別買來送給她的禮物，可能是在購物時不慎滑落。

楊女表示，沒想到她尚未向警方申報遺失之前就接到警方通知領回貴重失物，對於南市警二分局民權所警員盧永耀、吳達義積極尋找失主的高效率，以及超商店家拾金不昧表達感謝之意。

警方提醒，民眾出門在外，務必隨時留意自身財物，避免貴重物品遺失或遭有心人士竊取，若不幸遺失，可至派出所尋求警方協助。

楊女遺失的黃金手環重約1兩，市價逾新台幣6萬元。（圖：警方提供）

協助找到黃金手環失主的台南市警二分局民權派出所警員盧永耀（左）、警員吳達義（右）。（圖：警方提供）

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