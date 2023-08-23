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跨越一年找回遺失錢包！少年釣魚釣到6萬多元現鈔

美國一名14歲少年在釣魚時，原以為釣到大魚，好不容易把獵物拉上岸，卻發現釣到的是一個錢包。（翻攝自推特）

美國一名14歲少年在釣魚時，原以為釣到大魚，好不容易把獵物拉上岸，卻發現釣到的是一個錢包。（翻攝自推特）

2023/08/23 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名14歲少年在釣魚時，原以為釣到大魚，竟發現釣到的是一個錢包，一打開裡面竟然有2000美元的現金（約台幣6萬多元），不過這名少年發現錢包內有失主的名片和聯繫方式，成功將皮包物歸原主。

《紐約郵報》報導，來自美國明尼蘇達州穆爾黑德（Moorhead）的哈爾薩，暑假與家人在森林湖（Lake of the Woods）釣魚時以為自己釣到大魚，所以拼命要把魚鉤拉起來，結果發現釣起的物品竟然是一個皮包，包內還有著2000美元的現金（約台幣6萬多元），裡面還有一張名片，「爸爸說我們應該把錢包還給那個人，所以我們這樣做了」，隨後照著名片上的聯絡方式成功找到失主丹尼（Jim Denney）。

據報導，住在愛荷華州的農民丹尼表示，自己一年前的夏天與朋友去伍茲湖釣魚時，不小心把錢包搞不見，直到回飯店要付帳時才發現，並表示「這是自己有過最糟的感覺，當時身上一毛錢都沒有」，沒想到錢包相隔1年後意外回到他的手中，令丹尼非常開心。

丹尼近日特地從愛荷華州來到明尼蘇達州拜訪哈爾薩一家，他原本想給哈爾薩報酬以示感謝，不過被哈爾薩拒絕。哈爾薩表示，「我們做這些並不是為了錢」。

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