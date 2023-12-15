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葉門叛軍朝紅海貨輪射彈 海運巨擘籲讓情勢降溫

2023/12/15 01:36

〔中央社〕一名匿名美國官員與民間海事安全公司Ambrey表示，背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」今天朝航向沙烏地阿拉伯的「快桅直布羅陀號」貨輪發射一枚飛彈，但未擊中目標。

丹麥海運業者馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）也說，旗下貨輪「快桅直布羅陀號」（Maersk Gibraltar）捲入這起事件，所幸無人受傷，當時貨輪正從阿曼的沙拉拉（Salalah）航向沙烏地港口吉達（Jeddah）。

法新社報導，青年運動（Huthi）現在幾乎天天對船舶出動無人機和發射飛彈。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）正在加薩走廊（Gaza Strip）作戰。青年運動支持巴方，宣布會攻擊任何與以色列有關並行經葉門附近海域的船舶。

馬士基集團說，近期對商船的攻擊令人極其憂心，「當前局勢讓航海人員的性命處於危險、讓全球貿易無法維持，由於全球航運業無法憑一己之力解決這種情況，我們呼籲採取政治行動，以確保情勢能迅速降溫」。

根據英國海事安全公司Ambrey，這艘掛香港旗、馬紹爾群島擁有的貨輪是在距離沙烏地摩卡（Mocha）岸邊45海里處被人發射飛彈，船員都沒受傷。

青年運動未立即承認作案。1121215

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