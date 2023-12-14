北京地鐵驚魂！列車末兩節車廂突斷裂分離 大批乘客受困、受傷！

北京地鐵昌平線一輛列車末兩節車廂在行駛途中突然與本體分離。（圖翻攝自微博）

2023/12/14 21:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京今天（14日）晚間驚傳地鐵「脫節」事故，北京地鐵昌平線一輛列車末兩節車廂在行駛途中突然與本體分離，有數名站在車廂連接空間的乘客因此受傷，目前當局已展開救援工作。

綜合中港媒體報導，14日晚間6點57分左右，北京地鐵昌平線一列車在「西二旗站」至「生命科學園站」間發生故障，最後兩節車廂突然從連接處斷開，與列車本體分離，有不少當時站在車廂連接空間的乘客受傷，事故發生後該列車隨即緊急剎車，與脫節車廂距離至少20公尺。

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從微博曝光的影像畫面可以看到，車廂斷開處明顯損毀、車廂玻璃被震碎，分離的兩節車廂內站滿乘客，且照明設備全熄滅，一片黑暗。有在場乘客透露，事發當下聽到巨大的爆裂聲響，隨後就發生車廂分離，發生時間正好是下班尖峰時段，今晚北京昌平區氣溫又僅零下5℃，大批乘客受困在車廂內挨凍，有小孩被嚇哭。

北京地鐵官方微博隨後證實此事，表示地鐵公司已派員第一時間到達現場，並聯絡消防、急救、交通等單位參與救援，並準備保暖及救助物品，目前正進行人員疏散工作。北京地鐵宣稱，已知有30多人受傷，無人員身亡，出事原因還在調查中。

目前，北京地鐵昌平線西二旗至生命科學園區段上行（開往昌平西山口方向）接觸軌無電，西二旗站已封閉，部分列車臨時停運、部分列車延誤。

脫節車廂的車窗被震碎，車廂內照明設備全熄滅，一片黑暗，令不少乘客相當恐慌。（圖翻攝自微博）

有乘客拍到列車剛脫節分離本體的畫面。（圖翻攝自小紅書）

脫節車廂內照明設備全熄滅，一片黑暗，乘客僅能以手機手電筒功能照明。（圖翻攝自微博）

受困乘客接受相關單位引導疏散，步行離開出事列車。（圖翻攝自微博）

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