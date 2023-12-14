邁向關係正常化 亞塞拜然、亞美尼亞交換戰俘

亞塞拜然和亞美尼亞13日在兩國邊境交換戰俘，亞美尼亞戰俘（黑衣）在戒護下越過兩國邊境。（法新社）

2023/12/14 11:58

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞塞拜然和亞美尼亞13日在兩國邊境交換戰俘，此為亞塞拜然9月發動攻勢、奪回卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）後，雙方邁向關係正常化的重要一步。

據路透報導，亞塞拜然將釋放32名亞美尼亞戰俘，其中多數人在2020年底被俘；亞美尼亞則將釋放2023年4月遭扣押的2名亞塞拜然士兵。

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俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）13日率先披露，亞美尼亞和亞塞拜然正討論自兩國共同邊境撤軍，但稱目前尚未做出任何決定。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）13日在臉書表示：「2020年至2023年被俘的31名亞美尼亞武裝部隊成員，和1名今年9月在納卡區被俘的軍人，已經越過亞塞拜然與亞美尼亞邊境，進入亞美尼亞領土。」

納卡區位於動盪但廣大的南高加索（South Caucasus）山區，國際認定其為亞塞拜然領土，但其中部分地區實際上由視此地為祖先發祥地的亞美尼亞人掌控。過去30年，兩國為納卡區爆發了2場戰爭。

亞塞拜然今年9月發動閃電戰，重新奪回納卡區；該地12萬亞美尼亞居民中的多數人，不得已選擇逃往亞美尼亞。

雙方上週宣布將交換戰俘，並表示「兩國重申有意在尊重主權和領土完整原則的基礎上，實現關係正常化並達成和平條約」。

此舉受到歐盟和美國歡迎，歐盟讚揚這是一大突破，美國也樂見兩國的「建立信心措施」。

亞美尼亞、亞塞拜然都曾是蘇聯的一部分。1991年蘇聯解體後，俄羅斯自視為該地區的安全保障者，但烏克蘭戰爭開打後，其影響力在過去2年已明顯下降。

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