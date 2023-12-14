為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

邁向關係正常化 亞塞拜然、亞美尼亞交換戰俘

亞塞拜然和亞美尼亞13日在兩國邊境交換戰俘，亞美尼亞戰俘（黑衣）在戒護下越過兩國邊境。（法新社）

亞塞拜然和亞美尼亞13日在兩國邊境交換戰俘，亞美尼亞戰俘（黑衣）在戒護下越過兩國邊境。（法新社）

2023/12/14 11:58

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞塞拜然和亞美尼亞13日在兩國邊境交換戰俘，此為亞塞拜然9月發動攻勢、奪回卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）後，雙方邁向關係正常化的重要一步。

據路透報導，亞塞拜然將釋放32名亞美尼亞戰俘，其中多數人在2020年底被俘；亞美尼亞則將釋放2023年4月遭扣押的2名亞塞拜然士兵。

俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）13日率先披露，亞美尼亞和亞塞拜然正討論自兩國共同邊境撤軍，但稱目前尚未做出任何決定。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）13日在臉書表示：「2020年至2023年被俘的31名亞美尼亞武裝部隊成員，和1名今年9月在納卡區被俘的軍人，已經越過亞塞拜然與亞美尼亞邊境，進入亞美尼亞領土。」

納卡區位於動盪但廣大的南高加索（South Caucasus）山區，國際認定其為亞塞拜然領土，但其中部分地區實際上由視此地為祖先發祥地的亞美尼亞人掌控。過去30年，兩國為納卡區爆發了2場戰爭。

亞塞拜然今年9月發動閃電戰，重新奪回納卡區；該地12萬亞美尼亞居民中的多數人，不得已選擇逃往亞美尼亞。

雙方上週宣布將交換戰俘，並表示「兩國重申有意在尊重主權和領土完整原則的基礎上，實現關係正常化並達成和平條約」。

此舉受到歐盟和美國歡迎，歐盟讚揚這是一大突破，美國也樂見兩國的「建立信心措施」。

亞美尼亞、亞塞拜然都曾是蘇聯的一部分。1991年蘇聯解體後，俄羅斯自視為該地區的安全保障者，但烏克蘭戰爭開打後，其影響力在過去2年已明顯下降。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
亞美尼亞、亞塞拜然發聲明 重申願邁向關係正常化
2023/12/08 03:30

亞美尼亞、亞塞拜然發聲明 重申願邁向關係正常化

普廷可訪問國家減1 亞美尼亞宣布加入國際刑事法院
2023/10/03 23:16

普廷可訪問國家減1 亞美尼亞宣布加入國際刑事法院

台電同歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」
不受亞塞拜然影響 美宣布與亞美尼亞聯演按計畫進行
2023/09/20 16:31

不受亞塞拜然影響 美宣布與亞美尼亞聯演按計畫進行
坦言太依賴俄羅斯 亞美尼亞總理：戰略完全錯誤
2023/09/04 11:23

坦言太依賴俄羅斯 亞美尼亞總理：戰略完全錯誤

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播