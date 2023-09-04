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坦言太依賴俄羅斯 亞美尼亞總理：戰略完全錯誤

亞美尼亞總理帕辛揚3日指責俄國未能確保其安全，導致該國納卡區遭亞塞拜然侵略。（法新社資料照）

亞美尼亞總理帕辛揚3日指責俄國未能確保其安全，導致該國納卡區遭亞塞拜然侵略。（法新社資料照）

2023/09/04 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）3日表示，該國完全依靠俄羅斯保障安全的政策是「戰略錯誤」，因為莫斯科長期無法兌現承諾，且正逐步退出南高加索（South Caucasus）地區。

據《路透》報導，帕辛揚3日接受義大利「共和報」（La Repubblica）採訪，指責俄羅斯未能確保亞美尼亞安全，導致該國納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）遭鄰國亞塞拜然侵略。

帕辛揚指出，俄、亞兩國簽有防禦協議，亞美尼亞境內設有俄國軍事基地。但帕辛揚暗示，俄羅斯指責亞美尼亞親俄立場不堅定，正逐步退出南高加索地區。

亞美尼亞近年試圖讓國家安全政策多樣化，促進該國與歐洲聯盟（EU）、美國的合作，及嘗試與區域內各國建立更緊密關係。

帕辛揚告訴共和報：「亞美尼亞的安全架構99.999%跟俄羅斯有關，包括採購武器和彈藥等方面。但如今，俄羅斯自己都需要武器和彈藥（用於在烏克蘭作戰），在這種情況下，可以解讀成即使俄羅斯聯邦有意願，仍無法滿足亞美尼亞的安全需求。」

帕辛揚強調：「這個例子告訴我們，在安全事務上只依靠一個夥伴，無疑是戰略錯誤。」帕辛揚德言論凸顯該國內部不滿俄羅斯未能捍衛其利益的呼聲。

克里姆林宮過去曾對此類批評感到憤怒，否認俄國入侵烏克蘭後改變外交政策的優先順序。

帕辛揚指責俄羅斯維和人員未能履行職責、維護亞美尼亞與亞塞拜然的停火協議。

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