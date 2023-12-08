亞美尼亞、亞塞拜然發聲明 重申願邁向關係正常化

2023/12/08 03:30

〔中央社〕亞美尼亞與亞塞拜然今天發布聯合聲明，表示兩國同意採取行動邁向關係正常化，以及交換戰俘。亞美尼亞也同意，不會阻撓亞塞拜然爭取主辦明年的聯合國氣候大會。

法新社報導，這兩個高加索地區鄰國為了納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）地區而陷入衝突好幾十年。今年9月，亞塞拜然對納卡區亞美尼亞分離主義者發動閃電攻勢，收回對當地的控制權。

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亞美尼亞、亞塞拜然都說過今年底前可能簽署和平協議，但由歐洲聯盟（EU）、美國、俄羅斯分別斡旋的和談少有進展。

今天發布的聯合聲明則表示，亞美尼亞與亞塞拜然同意「採取實際步驟來建立信任」，雙方並重申他們追求「關係正常化、簽署和平協議的意願」。

聲明指出，亞塞拜然將釋放32名亞美尼亞戰俘，亞美尼亞則將釋放2名亞塞拜然軍人。

兩國並表示「會繼續討論更多建立信任的措施，這些措施將在不久的將來實行，同時呼籲國際社會支持他們的努力」。

相關共識是在亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）辦公室與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）政府會談期間達成的。

另據路透社報導，亞美尼亞今天也同意，不會阻撓亞塞拜然爭取主辦明年的聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29），有助解決當前杜拜COP28論壇上一項懸而未決的問題。

亞美尼亞外交部表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提議安排亞美尼亞、亞塞拜然外長在華府會面，亞美尼亞已「積極回應」這項提議。1121208

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