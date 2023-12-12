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最快14日！ 岸田文雄將撤換「安倍派」松野博一及另3名閣員

日本首相岸田文雄最快將於14日，撤換隸屬安倍派的官房長官松野博一及另3名閣員，展開內閣改組、黨務人事重整工作。（美聯社資料照）

日本首相岸田文雄最快將於14日，撤換隸屬安倍派的官房長官松野博一及另3名閣員，展開內閣改組、黨務人事重整工作。（美聯社資料照）

2023/12/12 14:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府消息人士12日透露，自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，日本首相岸田文雄最快將於14日撤換隸屬該派的官房長官松野博一及另3名閣員，展開內閣改組、黨務人事重整工作。

共同社報導，岸田文雄還將安排接替人選，目前尚在協調撤換隸屬安倍派的5名副大臣和6名政務官。

日本眾議院12日舉行的全體會議中，將表決松野博一不信任案，該案由立憲民主黨提交；日本維新會已在黨高層會議中決定贊成不信任案；國民民主、共產兩黨預計也將贊成。執政黨則計劃以多數反對予以否決。

松野博一曾任安倍派事務總長，據悉被控收取了超過1000萬日元（約新台幣216.3萬元）回扣。對此松野僅表示，「想妥善應對」。

立憲民主黨11日提交的不信任案中，直指松野「堅持拒絕做出說明，作為內閣訊息發布者的作用完全停擺」。

安倍派是自民黨內部最大派閥，若該派無人擔任閣員等政務3大要職，即大臣、副大臣、政務官，將是相當罕見局面，因此自民黨也傳出謹慎應對的聲音。

據了解，安倍派數十名所屬議員也遭指控收受回扣。東京地方檢察廳特搜部預計將在13日國會閉幕後，向回扣較多的議員本人展開詢問。

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