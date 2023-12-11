「安倍派」爆政治獻金爭議 岸田文雄擬撤換15官員

由於安倍派涉入政治獻金回扣爭議，日本首相岸田文雄打算撤換安倍派官員。（法新社）

2023/12/11 11:29

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本執政黨自民黨內的最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）日前被爆出政治獻金醜聞，疑似收受回扣的內閣官房長官松野博一首當其衝。日本政壇人士透露，首相岸田文雄打算撤換安倍派的所有閣僚、副大臣及政務官，共有15人，據傳岸田文雄可能已決定撤換松野博一。

綜合日媒報導，「安倍派」陷入募款餐會財務管理不當爭議，針對募款餐券收受回扣，而回扣金額並未列入在派閥或議員的政治獻金收支報告書，這些回扣也成為不列入帳冊內的秘密資金。而在安倍晉三身亡後，安倍派由「5人小組」主導派閥運作，成員包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成。

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爆料指出，安倍派的回扣至少累積達1億日圓（約新台幣2200萬元），派閥高層每人分得1000萬至100萬日圓不等，松野博一與高木毅均涉入收受回扣，此事件目前也延燒到西村康稔、萩生田光一及世耕弘成。

日本《共同社》報導指出，岸田文雄擬撤換安倍派的閣僚、副大臣、政務官共15人，已對此展開協調，最快在本週國會會期休會後實施。政府內部的安倍派官員除了已決定撤換的官房長官松野博一之外，還有西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎等4人、另外副大臣有5人、政務官有6人。

岸田今早被媒體問到內閣改組及黨內高層人事調整時回應：「為了避免使國政出現延遲，我會在合適時機考慮合適的應對作為。」岸田文雄10日已在東京某飯店與萩生田光一會面，並在首相官邸分別與自民黨幹事長茂木敏充和總務會長森山裕會面，可能是針對人事更動進行協調。

內閣官房長官松野博一疑似收受回扣，據傳岸田文雄可能已決定撤換松野博一。（路透）

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