涉收募款回扣 日內閣官房長官恐下台

日本執政黨自民黨內最大派閥安倍派爆發收回扣的醜聞，首相岸田文雄據稱將被迫壯士斷腕，開除捲入醜聞的內閣官房長官松野博一。圖為岸田（左）與松野（右）八日出席國會眾議院預算委員會的會議。（美聯社）

2023/12/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕知情消息人士九日透露，為穩定政局與挽救人氣走跌的內閣，日本首相岸田文雄考慮撤換捲入募款醜聞的重要左右手、內閣官房長官松野博一，以及可能在十三日國會休會後進行內閣改組。根據日媒，截至八日，岸田仍為松野辯護，指稱松野會留任。

自民黨最大派系 安倍派重創

日本執政黨自民黨內的最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）日前被爆政治獻金募款餐會財務管理不當，岸田本人已辭去該派閥會長，但危機之火仍繼續燒到曾任八屆國會眾議員、岸田上台後出任內閣官房長官的松野身上。

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據了解，安倍派會根據派閥成員的國會資歷與黨內地位來設定販售募款餐券的配額；餐券通常售價為兩萬日圓，若販售餐券所得金額超出配額，超出款項就會被視為「回扣」發給派閥成員。安倍派之所以被控財務管理不當，在於只將表面上的配額餐券所得列為收入，忽略被轉入回扣的超額所得，以及未將支付給派系成員的回扣，列為該派系的支出或個別國會議員收入。

回扣累計一億日圓 6高層涉案

消息人士稱，二○一八年到二○二二年這五年間，安倍派的回扣至少累積達一億日圓（約台幣二二○○萬元），該派閥有六名高層每人分得一千萬到一百萬日圓不等；而在二○二一年十月以前擔任安倍派事務總長的松野，就被控是回扣六大老之一。

根據日本政治獻金相關法律規定，逾廿萬日圓的單一個人或法人在單次募款餐會的政治獻金，需在政治獻金收支報告書上載明該捐款者的姓名與住址；但松野據稱在過去五年並未向官方申報超過一千萬日圓的「回扣」。日本放送協會（NHK）說，松野疑似收受派閥給的「回扣」卻未適當申報，自民黨內已出現「請辭恐難避免」的逼退之聲。

根據朝日新聞，回扣六大老中的另外五人，分別是經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、自民黨國會對策委員長高木毅、自民黨參議院幹事長世耕弘成，以及前文部科學大臣鹽谷立。由於回扣六大老均為內閣重臣或自民黨內要員，據稱自民黨內已出現「安倍派垮了」或「安倍派已結束」等唱衰之聲。

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