安倍派15閣員 岸田恐全撤換

日本自民黨最大派閥「安倍派」的政治資金集體申報不實疑雲愈演愈烈，據稱首相岸田文雄有意清洗內閣以避免風暴擴大，所有安倍派的正副大臣和大臣政務官等政務三役，約十五人恐全遭撤換。（法新社）

2023/12/12 05:30

政治資金申報不實疑雲

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本執政自民黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治資金集體申報不實疑雲，有愈演愈烈之勢。日本媒體報導，目前已傳出東京特搜部將於臨時國會休會後啟動調查，首相岸田文雄（見圖，法新社）有意清洗內閣以避免風暴擴大，所有安倍派的正副大臣和大臣政務官等政務三役，約十五人恐全遭撤換；而最大在野黨立憲民主黨也對官房長官松野博一提出不信任案，一場政治風暴山雨欲來。

政治團體舉辦餐會籌措政治資金，在日本屬於合法行為，但依法必須如實申報。政黨派系為營運所需舉辦募款餐會，通常會規定所屬議員販售餐券的配額。安倍派被爆出有多名重量級議員販售餐券高於配額，但多餘金額並未上繳、直接被當成「回扣」，流回議員口袋。這些「回扣」並未刊載於安倍派或議員的政治獻金收支報告書，有違反「政治資金規正法」的疑慮。共同社報導，整個派系的未申報回流金額龐大，規模可能達到數億日圓。

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據報導，東京地方檢察廳特搜部將在十三日國會休會後，以涉嫌政治資金規正法（不記載．虛假記入）為由，對收回扣的議員進行全面調查。

目前內閣和黨內要職中的安倍派成員，包括松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎等四人，還有五名副大臣及六名大臣政務官，加起來共十五人。另外，也涉及自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，以及參議院幹事長世耕弘成等三人。

派系失衡 帶來更大執政危機

產經新聞和讀賣新聞報導，岸田為避免風暴擴大，有意在臨時國會休會後進行大幅內閣和黨人事改組以正視聽，可能全面排除安倍派人馬，但這劑猛藥雖可止血自清，卻也可能造成黨內派系失衡，帶來更大的執政危機。

另一方面，立憲民主黨十一日已向眾議院提出對松野博一的不信任案，松野被指五年來接受上千萬日圓的回扣，卻未列入政治資金收支報告。立憲民主黨也考慮對岸田內閣提出不信任案，但黨內目前意見分歧。

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