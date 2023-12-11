長生不老藥有譜？ 新藥可幫助大型狗活更久

2022年5月，美國德州大丹犬宙斯（Zeus），被金氏世界紀錄確認為全球現存最高的狗狗，從腳到肩膀的身高為1.046公尺。不過，大丹狗平均壽命只有6至8歲。（圖擷自Guinness World Records網站）

2023/12/11 15:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕據研究，近40％的小型狗能活10多年時間，但只有13％的大型狗能活那麼久。以大丹狗及伯恩山犬來說，平均壽命甚至只有6～8歲。美國生物科技新創公司「Loyal」日前宣布，已取得美國食品藥物管理局（FDA）初步認可，最快將於2026年推出1款可以延長大型犬壽命的藥物。

我們通常將7歲以上的狗定義為老狗，但這只是大範圍的界定方式，不同品種與體型的狗平均壽命也不一樣，混種狗會比純種狗長命，而小型狗又會比大型狗更長壽。有研究認為，大狗之所以壽命更短，是因為人類的長期選擇育種，讓牠們更能牧羊、保護、陪伴，造成許多遺傳疾病。

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《福斯新聞》（Fox News）10日報導，總部設於舊金山的生物科技公司「Loyal」聲稱，該公司研發出的新藥「LOY-001」，或有助於減緩體重40磅（約18.1公斤）或以上的狗與年齡有關過程。」

「LOY-001」具體將如何延長寵物狗的壽命？報導解釋道，這款藥物的主要功能是調和狗兒體內的類胰島素生長因子「IGF-1」（Insulin-like growth factor-1）。而據科學家推測，IGF-1是誘發大型犬成長發育、衰老的主要成因，因此只要降低狗兒體內的IGF-1值，就可成功延緩牠們的衰老速度。

「Loyal」現階段仍需要進行大規模臨床測試，但只要FDA完成安全及製造程序的相關評估後，研究團隊便有望在快速核准方案下取得「暫時許可證」，在臨床測試未全數完成的情況下開始售賣「LOY-001」。

「LOY-001」為注射性藥物，年滿7歲、體重超過40磅的大型犬每3到6個月就可注射1劑，每1劑藥物的價格預計不會超過100美元（約新台幣3147元），而研發團隊的目標是要為這些狗兒爭取至少多1年的壽命。

與此同時，《商業內幕》（Business Insider）評論指出，「LOY-001」若成功獲准上架，對於延長人類壽命的相關研究來說也將會是一個「重要的分水嶺時刻」，畢竟美國食品藥物管理局及其他監管單位從未認可或批准任何聲稱能延長壽命的藥物。因此，「LOY-001」成功與否對於整體衰老、生命週期相關研究領域來說，意義十分重大。

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