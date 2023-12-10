德自民黨競選綱領：歐盟應啟動和台灣FTA談判

德國自民黨最新競選綱領主張，歐盟應與台灣就簽署自由貿易及投資協定啟動談判，無需等待中歐投資協定進展。圖為台灣總統府公布今年1月德國國防委員會主席史琪曼（中）、自民黨副主席佛格（左）訪台時和蔡英文總統合影。（美聯社）

2023/12/10 23:52

〔編譯楊芙宜／台北報導〕德國網路媒體「China Table」報導提前曝光德國自民黨聯邦主席團明（2024）年參加歐洲議會選舉的競選綱領，將關注焦點移至台灣，指歐盟應與台灣就簽署自由貿易協定（FTA）及投資協定啟動談判，無需繼續等待已經擱淺的中歐投資協定取得進展。

德國自民黨此最新歐洲議會競選綱領還主張，歐盟應對台灣加入國際組織的努力提供支持。此競選綱領的最終版本要到明年1月底的德國自民黨黨代會上，才會正式發布。

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今年1月德國自民黨多名國會議員組團訪問台灣，當時自民黨副主席佛格（Johannes Vogel）在立院表示，他們要向中國傳達一個清楚的訊息，亦即軍事威脅和武力是德國無法接受的，此行就是要展現德國對台灣的大力支持。

德國之聲（DW）10日報導，德國自民黨有關放棄中國、與台灣簽署貿易協定，以及歐盟應支持台灣加入國際組織的主張，勢必會引起中國強烈反彈。

據報導，德國自民黨最新歐洲議會競選綱領涉及外交及貿易政策很大一部分在處理對中國的政策立場，直稱中國是歐盟的「制度及經濟對手」，歐盟必須改善針對中國的競爭地位。

該綱領並提及必須擺脫對中國的經濟依賴：「面對中國這樣一個競爭對手以及日趨明顯的制度性敵手，歐盟必須擺脫依賴；歐盟在貿易政策方面，必須採取措施抗衡中國的「一帶一路」倡議，以防止讓中國在非洲和拉丁美洲肆意擴大影響力。

德國自民黨議會黨團副主席、外交政策發言人林克（ Michael Link） 7日甫對歐中峰會表達明確立場，他向德新社表示，歐盟必須敦促中方給予平等競爭條件，在減少敏感領域的依賴方面不應瞻前顧後；此外，「我們還必須一貫地捍衛我們的民主價值觀，這與中國對民主、自由和人權的理解，形成了鮮明對比」。

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