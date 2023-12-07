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俄羅斯爆校園槍擊案 槍手年僅14歲

鄰近烏克蘭邊境的俄羅斯城市布揚斯克發生校園槍擊案，犯案槍手是年僅14歲的少女。圖為今年8月被擊落的烏克蘭無人機墜落布揚斯克後造成車損。（歐新社）

鄰近烏克蘭邊境的俄羅斯城市布揚斯克發生校園槍擊案，犯案槍手是年僅14歲的少女。圖為今年8月被擊落的烏克蘭無人機墜落布揚斯克後造成車損。（歐新社）

2023/12/07 17:07

〔編譯張沛元／綜合報導〕調查人員表示，1名俄羅斯少女7日在靠近烏克蘭邊境的布揚斯克（Bryansk）的1所學校開槍逞兇，造成1名同學死亡與另外5人受傷，少女隨後自盡。目前還不清楚該少女的犯案動機。

根據調查委員會的聲明，犯案槍手是1名14歲的少女，她攜帶1把拉推式的霰彈槍到校並對同學大開殺戒，造成少女本人在內共2人死亡，另有5人受傷。

當局並未公布少女槍手的身分，但稱被她槍殺身亡的死者，是這所位於布揚斯克郊區的中學的女同學。

負責偵辦重大犯罪的調查委員會還說，少女槍手的犯案動機與所有情況正在確認中；至於5名傷者已被送醫救治。

根據了解，槍擊案發生在布揚斯克市中心外的5號體育館。布揚斯克鄰近烏克蘭，不時會遭到砲擊與無人機攻擊。

俄羅斯嚴格管制槍枝，校園槍擊案極其罕見，但近年來時有所聞。

去年9月，俄羅斯西部城市伊熱夫斯克（Izhevsk）發生造成18人死亡的大規模槍擊案；2021年，1名19歲槍手在俄國中部城市喀山（Kazan）的校園槍殺9人；同年，1名青少年在烏拉山城皮姆（Perm）的1所大學內殺害6人。

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