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習近平下週訪問越南 德媒：美中角逐影響力日增

2017年11月12日，中國領導人習近平在越南峴港參加APEC峰會，與越南國家主席陳大光（右）握手。（美聯社）

2017年11月12日，中國領導人習近平在越南峴港參加APEC峰會，與越南國家主席陳大光（右）握手。（美聯社）

2023/12/06 17:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博》5日報導，中國國家主席習近平將於12月12日至13日訪問越南。德媒指出，中國強調中越經濟高度互補，但今年越南與美國提升為「全面戰略夥伴關係」，在此背景下，中美角逐對越南的影響力日增。

消息人士告訴《彭博》，習近平原本計劃在14日至16日訪越南並停留3天，但由於行程安排問題縮短至2天。中國外長王毅上週到訪當地時，與越方官員商討安排，並敲定訪問日期。中國及越南外交部暫時未回應相關報導。

習近平上一次訪問越南是2017年，他當時到峴港出席亞太經合峰會（APEC）。美國總統拜登9月時也曾到訪越南，兩國提升至全面戰略夥伴關係，並宣布建立半導體夥伴關係，被視為要抗衡中國和俄羅斯。

中國是越南最大的貿易夥伴，也是越南製造業關鍵的進口來源國。去年中越雙邊貿易增加5.5%，達到1755億美元（約新台幣5兆5000億元），其中，中國對越南的貨運量占67%。

《德國之聲》（DW）報導指出，今年7月，王毅與越南外長裴青山（BuiThanh Son）會晤期間曾表示，中越同為共產黨領導的社會主義國家，政治方向一致，經濟高度互補。

隨後，習近平10月在「一帶一路」高峰論壇期間，曾會見出席會議的越南國家主席武文賞。習當時表示，中越兩國在爭取各自民族解放事業中相互支持，結下了「同志加兄弟」的深厚情誼。

不過，越南除了是中國的座上賓外，《德國之聲》表示，越南也是一些國家對中國供應鏈「去風險」過程中，採取「中國＋1」戰略的目的地之一。對一些世界領先的企業例如三星和蘋果的供應商富士康來說，越南的重要性不斷增加。

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