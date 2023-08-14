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從顧慮中國到抗衡中國 印度大步前進東南亞

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh，左）6月19日在新德里會見來訪的越南國防部長潘文江（Phan Van Giang，右），談論加強兩國防務合作。（歐新社）

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh，左）6月19日在新德里會見來訪的越南國防部長潘文江（Phan Van Giang，右），談論加強兩國防務合作。（歐新社）

2023/08/14 21:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財經媒體《CNBC》14日報導，印度逐漸改變對東南亞地區的戰略考量，正大步擴大在東南亞地區的影響力，將有助於東南亞國家對抗中國的主導地位。

據報導，印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）副會長潘特（Harsh V. Pant）表示，印度在東南亞確實愈發雄心勃勃，與該地區的關係也從過去的「猶豫不決、沉默寡言」，變得「更有力、更坦率」。

印度與中國日益激烈的競爭關係，是促使新德里當局從戰略上加強自身影響力的原因，因為新德里現在認為，他們在東南亞的謹慎態度，並未換來中國在拉達克邊界問題上的「讓步」。在印中關係達到「某種意義的正常狀態」之前，新德里別無選擇，只能加強與中國周邊國家的關係。

華府智庫「哈德遜研究所」研究員長尾賢表示，印度6月將國造飛彈護衛艦「克爾潘號」（INS Kirpan）贈送給越南，並協助培訓越南戰機飛行員和地勤人員，印度海軍艦艇也不斷訪問越南，就是兩國防務關係不斷加強的跡象。此外，越南現在也計畫向印度採購高超音速飛彈和地對空飛彈。

另一智庫「蘭德公司」資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）則說，印度「向東看」政策始於1991年，遠比中國日益自信的態度在東南亞地區帶來問題還要早，而莫迪2014年開始採行「向東行動」政策時，明顯就是為了應對逐漸尋求對外展現權勢的習近平治下的中國。

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