防共軍越界 印度已在邊境部署逾6萬重兵

印度和中國在拉達克爆發衝突3年來，雙方持續在邊界強化軍事部署。圖為印度總理莫迪（中）2020年7月前往拉達克前線視察。（美聯社檔案照）

2023/08/14 21:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國和印度自2020年5月在邊境加萬谷（Galwan Valley）爆發小規模衝突以來，就未曾放鬆在邊境的軍事部署，並持續在拉達克（Ladakh）東部實際控制線沿線對峙。印度媒體指出，印軍迄今已在前線部署6萬8000名士兵，以及9000噸裝備，以防共軍越界。

據報導，印軍已在實際控制線沿線部署6萬8000名士兵，以及330輛步兵戰車、90輛坦克、數門火砲、地對空導引武器和雷達等；印度空軍也部署多支戰鬥中隊，採「攻擊態勢」，並持續以飆風、蘇愷30、米格29、美洲虎等戰機和遠程遙控飛行器等監控共軍動態，不僅可在5到7分鐘內升空，也具備全天候作戰能力。

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一名印度官員表明，加萬谷事件後局勢可能升級，維持可靠的力量來加強軍事嚇阻很重要。儘管印中雙方談判正在進行，但印軍已做好應對拉達克地區任何潛在狀況的準備。

據了解，印中兩軍14日將舉行第19輪軍長級會談，為4月23日後首次，也是為印度總理莫迪和中國國家主席習近平可能在8月底的南非金磚五國（BRICS）峰會場邊會晤暖身。此外，習近平預計9月前往新德里參加20國集團（G20）峰會。印方一直強調，若不恢復邊境和平安寧，印中關係就不可能正常化。

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