「中國恐已無力侵台！」 拜登：中國經濟陷危機 習近平手忙腳亂

美國總統拜登在越南表示，中國經濟動盪，北京恐已無力入侵台灣，因為中國國家主席習近平「已經手忙腳亂」。（法新社）

2023/09/11 05:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統拜登10日訪問越南，宣布將兩國關係提升至最高層級的「全面戰略夥伴」。拜登還透露，他已和中國國務院總理李強會面，並指中國經濟動盪，北京恐已無力入侵台灣，因為中國國家主席習近平「已經手忙腳亂」。

拜登也強調，美國無意圍堵中國，「我只想確保我們與中國的關係是公平合法的」。

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拜登在記者會上表示，他是在印度新德里舉行的廿國集團（G20）峰會上，與李強會面，兩人討論穩定（stability）和南半球議題。這是拜登和習近平自去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會以來，美中兩國近10個月來最高層級的會晤。

拜登說，中國經濟由於全球經濟疲軟和國內政策而陷入「危機」（crisis），包括房地產部門和青年高失業率，習近平的經濟治理方針目前完全行不通。他說，他沒有幸災樂禍，但習的政策就是行不通，「他現在已經手忙腳亂」。

不過，拜登認為，經濟下滑不會導致中國採取行動，試圖改變台灣現狀，「我認為，這不會導致中國侵略台灣。事實上，正好相反，中國恐怕已經沒有以前那種能力了。」

李強是中國第二號人物，代表習近平出席這次在印度舉行的G20峰會。中國並未解釋習近平為何不參加G20峰會的原因。美中兩國領袖下次會面的機會，可能是預定11月在美國舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。

彭博引述拜登政府匿名高層官員報導，拜登和李強只有短暫交流，誰採取主動也不清楚，但拜登有心與李接觸，希望有助於穩定兩國關係。

拜登在結束G20峰會後飛抵越南，與越南最高領袖、越南共產黨總書記阮富仲舉行會談，雙方簽訂一項協議，將兩國外交關係提升至「全面戰略夥伴關係」，這是越南最高的外交層級關係，將使美國在越南外交關係上躍居與中國、俄羅斯、印度和南韓同一等級。

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