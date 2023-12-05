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戰況膠著 基輔市長罕見批評澤倫斯基誤判輕敵

烏克蘭首都基輔市長克里契科在受訪時，罕見地對總統澤倫斯基提出批評，指責他在戰前誤判，沒有做好備戰工作。（路透檔案照）

烏克蘭首都基輔市長克里契科在受訪時，罕見地對總統澤倫斯基提出批評，指責他在戰前誤判，沒有做好備戰工作。（路透檔案照）

2023/12/05 06:47

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏俄戰局陷入膠著，烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在受訪時，罕見地對總統澤倫斯基提出批評，指責他在戰前誤判，沒有做好備戰工作。但他也強調，戰爭期間必須團結一致，將繼續支持澤倫斯基。

德國之聲中文網4日報導，克里契科日前接受瑞士新聞網站「20分鐘」（ 20 Minuten）訪問，在被問到對澤倫斯基的評價時，克里契科回溯俄國入侵之前的備戰狀態：「人們不禁要問，為什麼我們沒有為這場戰爭做更好的準備？為什麼澤倫斯基直到最後都一直否認會發展到這一步？俄國人怎麼會那麼快就逼近基輔？」

克里契科指出，「有太多的訊息與事實不符」，「澤倫斯基在為自己以往的失誤付出代價」。

但克里契科也強調，做為總統，澤倫斯基承擔重要職責，「我們必須繼續支持他，直到戰爭結束。但在戰爭過去之後，每個政治家都要為自己的成功與失誤受到評判。」

這篇3日在「20分鐘」網站刊出的報導，隨即被多家烏克蘭和俄羅斯媒體引述。52歲的克里契科曾是叱咤世界體壇的重量級拳擊手，退役後從政，2014年當選基輔市長。

據報導，克里契科也明確表態，支持烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）。扎盧茲尼11月初表示，目前戰況已陷入僵局，烏克蘭走進一條「死胡同」，引起澤倫斯基不滿。

扎盧茲尼在經濟學人（The Economist）雜誌刊出的專訪中表示，「我們現有的科技水準只能讓我們打成僵持，如同第一次世界大戰期間的情形。很可能沒法再深入或再打出漂亮的突破」。

克里契科指出，扎盧茲尼「說出了真相」，「有時候人們不願聽到真相。但畢竟他是負責人，他對當前形勢做出解釋和說明」。克里契科呼籲政治人物應該對民眾更加誠實，「我們當然可以滿懷樂觀地對民眾和我們的夥伴撒謊，但無法永遠瞞下去」。

克里契科坦承，做為市長會與政府高層發生分歧，例如中央和地方誰應該為維護管理防空洞等戰時設施負責。他抱怨上層有一些「政治小動作」，而在戰爭期間，這是一個「嚴重的錯誤」。

儘管如此，克里契科仍強調，不應該在烏克蘭「為生存而掙扎」的此刻，陷入政治鬥爭。克里契科為反對黨「烏克蘭民主改革聯盟」領袖，曾有意競選總統，在被問到個人的政治抱負時，克里契科表示，在目前的情況下談論這個問題，是「不明智」的。

克里契科還說，烏克蘭的戰後重建，「不僅涉及被毀壞的房屋和橋樑，還包括司法、行政和政治的改革」；在戰爭結束後，必須盡快落實相關改革，「因為機會可能稍縱即逝」。

烏克蘭總統澤倫斯基遭首都基輔市長克里契科批評，指他在戰前誤判，沒有做好備戰工作。（美聯社檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基遭首都基輔市長克里契科批評，指他在戰前誤判，沒有做好備戰工作。（美聯社檔案照）

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