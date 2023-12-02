開第1槍！習近平與西方決裂？ 北京路標改為全中文

包括北京市在內的許多中國城市，原本的中英文路標，全面更換為中文路標。（擷取自網路）

2023/12/02 23:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國國家主席習近平的領導下，中國變得更加民族主義，習近平呼籲中國「增強文化自信」，並「抵禦西方影響」。因此，近年來中國有不少學校開始降低英語的重要性，中國西安交通大學今年9月更宣布，取消英語考試作為畢業的必須條件，而包括北京市在內的許多城市，原本的中英文路標，也全面更換為中文路標。

根據《自由亞洲電台》報導，近日微博、抖音、搜狐及網易等中國社群平台上，不斷出現討論北京市將中英路標換成全中文路標的文章，並宣稱「北京打響第一槍」。網易帳號「子夜侃世界」11月29日發文稱，北京市交通部門宣布，將所有的中英文路標更換為全中文路標，以提高道路安全和交通效率。

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但北京市此舉引發中國網友質疑。名為「理療專家」的網友批評，「在固步自封的道路上越走越遠」名為「遠山LIX4」的網友嘲諷，「不怕讓世人笑掉大牙嗎？」另1名網友「庾從筠8g」則說：「沒有朋友來了！」

北京市媒體人何先生受訪表示，各種跡象表明，中共正試圖與英語世界脫鉤。前不久習近平和拜登見面後雙方未達成共識，所以中共繼續向左轉，「先前北京地鐵站把英文地名改成漢語拼音也是這個意思，現在路牌連漢語拼音也不用了，大有與西方決裂的意思」。

北京市民郭先生表示，北京以外的其他地區，也在陸續更換高速公路路標。另1北京居民唐女士則憤怒指出，政府官員把自己的家人送到外國，卻跟老百姓大談文化自信，制度自信，排斥西方語言文化，「你把英文抹了裝給誰看？」

美國《有線電視新聞網》（CNN）先前報導，中國在習近平的領導下，變得更加民族主義，習近平呼籲中國增強文化自信，並抵禦西方影響，在學校和大學裡，教師被禁止使用西方教科書或談論民主、新聞自由和司法獨立等「西方價值觀」。

報導說，許多學校課堂上的英語教學，也出現了降級。在中國最國際化的城市上海，當局於2021年禁止小學舉行英語期末考試，理由是需要減輕學生的課業負擔。一些全國人大代表和政府顧問還提議，取消英語作為學校和大學入學考試核心科目的地位。

西安交通大學則在9月20日發布通知指出，學生將不再需要通過全國標準化英語考試，也不再需要通過任何其他英語考試，即可畢業並獲得學士學位。這個消息在社群平台上引起了轟動，許多人稱讚此一決定，並呼籲更多大學也這樣做。

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