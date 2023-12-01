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理事會選舉又落敗！ 俄羅斯在聯合國慘遭孤立

俄羅斯週五（1日）在聯合國航運機構的理事會成員票選中再度落選，圖為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）。（美聯社資料照）

俄羅斯週五（1日）在聯合國航運機構的理事會成員票選中再度落選，圖為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）。（美聯社資料照）

2023/12/01 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾在聯合國上，敦促各國應反對俄羅斯成為聯合國執行部門的其中一員，而在週五（1日）聯合國航運機構的理事會成員票選中，俄羅斯因未能獲得足夠的票數而落選。

《路透社》報導，聯合國今日舉辦國際海事組織（IMO）的理事會成員投票，40個國家以不記名的方式，投出負責監督該機構的理事會成員，而俄羅斯因未能獲得足夠的票數導致落選。

這一結果對俄羅斯來說是一大打擊，此前俄羅斯才在十月份的聯合國人權理事會（OHCHR）票選中落選，去年也未能贏得足夠的票數重新當選聯合國航空機構理事會（ICAO），因此這次的票選再再顯示西方國家對俄羅斯的孤立。

沒有參加選舉的烏克蘭曾推動，將俄羅斯逐出國際海事組織理事會。澤倫斯基上月27日在國際海事組織大會上發表演講表示：「俄羅斯在國際海事組織及其理事會中沒有一席之地，因為近幾十年來沒有人比俄羅斯，對自由航行造成更大的傷害」。

今年10月，俄羅斯就曾表示，國際海事組織因為「外部壓力」正在偏離其公正的角色。俄羅斯國際海事組織代表團也在週五稍早告訴大會，它們值得在理事會中占有一席之地。「我國不僅對這個機構，而且對整個組織，都能發揮平衡性和建設性的作用」。

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