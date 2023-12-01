創造歷史！ COP 28確定設立氣候「損失與損害基金」

第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）上，各國達成共識設立「損失與損害基金」，為受氣候變遷影響的海島國家提供一線生機。（歐新社）

2023/12/01 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕第28屆聯合國氣候變遷大會（COP 28）上月30日於杜拜登場。會議上全球近200個國家全數同意設立「損失與損害基金」，用以幫助近年受全球暖化影響的國家。據悉目前這筆基金總額已達4.3億美元（約131億元新台幣），但仍遠低於低度開發國家所需的1000億美元（約30兆元新台幣）。

綜合外媒報導，COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）在首日會議結束後針對設立「損失與損害基金」發表聲明表示，「我們今天創造了歷史，這是COP有史以來首次在第1天就通過1項決定，且該動議不但無人反對，更是獲得全場起立鼓掌」；世界資源研究所執行長達斯古普塔（Ani Dasgupta）也表示，「損失與損害基金將成為人們在至黑暗時刻的救命繩索，它將能重新安置那些因海平面上升而永久流離失所的人」。

請繼續往下閱讀...

據報導，一些與會國家在達成協議後立即承諾為「損失與損害基金」提供資金。COP28 主辦國阿拉伯聯合大公國承諾提供1億美元，歐盟提供約2.46億美元，英國提供5100萬美元，美國及日本則分別承諾將為該基金提供1750萬及1000萬美元資金。

「損失與損害基金」此一概念在90年代初就被提出，但直到最近才又被討論。許多高度開發國家一直因為擔心承擔氣候變遷責任而反對設立該基金。因此今年能讓各大國彼此達成共識成立「損失與損害基金」，對各界來說都是一次重大突破。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法