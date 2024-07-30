簡訊曝光！川普遇刺前90分鐘 警方已察覺嫌犯

簡訊揭露，在庫克斯開槍行兇之前，執法人員已經在內部通訊群組中分享了他的照片。（福斯新聞網頁截圖）

2024/07/30 06:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國福斯新聞網（Fox News）29日披露了震驚全美的刺殺前總統川普未遂事件的新細節。根據最新曝光的執法人員簡訊紀錄，負責監控川普賓州集會的警方早在槍擊發生前90分鐘就已發現並標記了潛在刺客，這一發現引發了對安全措施有效性的嚴重質疑。

愛荷華州共和黨聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）向福斯新聞網提供的簡訊截圖顯示，比佛郡緊急服務部門（Beaver County Emergency Services Unit）的警員在集會開始前約90分鐘就注意到了20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks）。警方發現庫克斯使用測距儀，並將其標記為可疑人物，但令人費解的是，他們並未採取任何進一步行動。

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簡訊紀錄詳細記載了警方對庫克斯的觀察過程。在下午4時36分左右，一名警員在結束值班時警告同事，有人跟蹤他們並停車在附近。隨後的訊息指出，庫克斯距離集會出口約45公尺，坐在野餐桌旁。約45分鐘後，警員再次發現庫克斯移動到美國玻璃國際（AGR）大樓附近，這正是他後來向前總統開火的地點。

一名警員甚至拍攝了庫克斯的照片，並在簡訊中詳細描述了他的行為：「孩子靠在我們所在的建築物上。我相信是AGR。我看到他用測距儀朝舞台方向看。供參考。如果你想通知秘勤局狙擊手注意。」

然而，儘管有這些明確的警告，槍擊事件仍然發生。在下午6時11分，約1小時後，庫克斯向集會群眾開火，造成嚴重傷亡。川普在槍擊中耳部被子彈擦傷，另有3名集會參與者中槍，其中50歲的康沛拉托爾（Corey Comperatore）為保護家人而喪生。達奇（David Dutch）和科本哈弗（James Copenhaver）在槍擊中受傷，所幸目前已出院。

報導指出，這一事件引發了外界對執法部門和秘勤局安全措施的嚴重質疑。為何在明確發現可疑人物的情況下，相關部門未能及時採取行動？是否存在部門間溝通不暢或決策延遲的問題？這些問題都需要進一步調查和解答。

福斯新聞網表示已就此事向美國秘勤局（Secret Service）尋求評論，但截至發稿時尚未得到回覆。

當地執法人員之間的簡訊截圖。（福斯新聞網頁截圖）

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