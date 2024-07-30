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奧運》江旻憓奪香港首金 中國蹭熱度：碩論與一國兩制優勢有關

江旻憓在奪金後，中國人民大學黨委宣傳部隨即發文恭賀，聲稱其碩士論文題目「與一國兩制制度的優勢有關」。（歐新社）

江旻憓在奪金後，中國人民大學黨委宣傳部隨即發文恭賀，聲稱其碩士論文題目「與一國兩制制度的優勢有關」。（歐新社）

2024/07/30 06:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港擊劍選手江旻憓號稱「小林志玲」，27日在巴黎奧運女子銳劍項目摘下香港在本屆奧運的首金。香港媒體報導，她攻讀碩士學位的中國人民大學黨委宣傳部隨即發文恭賀，指導論文的導師莫於川透露，她的論文題目「與一國兩制制度的優勢有關」，還說江旻憓希望能夠「更好地為香港特區的發展，為祖國的發展做貢獻」。

據報導，江旻憓曾在2019年7月談到香港「反送中」抗爭，以自己右腳受傷比喻香港也「受了傷」，但相信香港會像她的傷勢一樣，很快「好起來」。

30歲的江旻憓在香港國際學校英基沙田學院畢業後，2012年前往美國史丹福大學，取得國際關係學士學位，後來攻讀中國人民大學法律碩士，2021年9月又報考香港中文大學法律博士課程。2021年8月，她曾與參選律師會的「專業派」對談，聲稱希望透過修讀法律伸張正義，又認為法治與運動精神有不少相似之處。

江旻憓曾在受訪時表示，在香港爆發反送中示威後，讓她更想了解「一國兩制」，「因為我在美國讀大學時，國際關係讀了好多關於他們如何看中國，所以我好想從中國的視野和角度了解中國。」她認為，由於香港近年對一國兩制的爭議，認為必須了解不同面向後，才有足夠知識發表意見。

在奪金後，江旻憓成為港人關注焦點。今年7月，江旻憓已獲港府頒授榮譽勳章。另外，香港保安局局長鄧炳強透露，在奧運揭幕前已看好江旻憓，因為她很支持保安局的青年工作。

號稱「小林志玲」的香港擊劍選手江旻憓，27日在巴黎奧運女子銳劍項目，摘下香港在本屆奧運的首金。（路透）

號稱「小林志玲」的香港擊劍選手江旻憓，27日在巴黎奧運女子銳劍項目，摘下香港在本屆奧運的首金。（路透）

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