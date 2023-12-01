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歐盟要求Meta提供後台資訊 否則將依新法展開正式調查

圖為歐盟和Meta的標誌。（法新社資料照）

圖為歐盟和Meta的標誌。（法新社資料照）

2023/12/01 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕本週五（1日），歐盟科技監管會（EU tech regulators）要求Meta平台在12月22日之前提供更多有關社群平台Instagram上兒童性虐待內容的詳細防範措施資訊，否則歐盟將依新的網路內容規範對Meta展開正式調查。

《路透社》報導，歐盟執委會（European Commission）在最新的一份聲明中表示，「我們針對了Instagram的演算法推薦系統和有害內容的散播，要求其（臉書和Instagram的母公司Meta）提供相關的應對措施資訊」，若Meta不遵守要求的話可能會受到正式調查甚至罰款。

這樣的資訊請求來自於歐洲議會（European Parliament）於2022年1月通過的數位服務法（Digital Services Act，DSA），此法案旨在打擊網路上的非法內容和虛假資訊。

其實這並非歐盟執委會第一次對Meta提出要求。今年10月歐盟執委會就首次要求Meta提供對於恐怖主義和暴力內容傳播的應對措施資訊，11月又發出第二次請求，要求提供有關保護未成年人的相關平台措施。

中國影音平台TikTok以及馬斯克（Elon Musk）的社群平台「X」也收到了類似的請求。

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