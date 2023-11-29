美法庭起訴書》Meta演算法 驚爆利用兒少大腦弱點

旗下擁有臉書、Instagram等社群媒體的Meta公司，遭美國四十一州及華盛頓哥倫比亞特區起訴，指控該公司刻意將產品打造成具有成癮性，對青少年有害。（美聯社檔案照）

2023/11/29 05:30

美41州控告Meta 引誘兒少IG成癮

〔編譯陳成良／綜合報導〕旗下擁有臉書、Instagram等社群媒體的Meta公司，上月遭美國四十一州及華盛頓哥倫比亞特區起訴，指控該公司刻意將產品打造成具有成癮性，對青少年有害。廿二日公布的起訴書全文更披露，Meta內部文件證實，該公司刻意利用未成年人大腦的弱點來設計產品，且蓄意允許未成年人保留帳號。

三十三個州的檢察長十月在加州提起訴訟，指控Meta為了營利，蓄意設計某些功能，使兒童與青少年沉迷其中，加劇其心理健康危機，並經常在未經父母同意下，收集十三歲以下兒童個資，已違反聯邦法律。另外八個州與哥倫比亞特區則分別在各自屬地提起訴訟。

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蒐集兒童個資賣廣告商

起訴書先前遮蔽敏感內容，廿二日全文公開，披露更多詳情，例如檢方指控Meta利用高操控性演算法以及技術工具，傷害年輕用戶，並且蓄意使用這些技術來吸引用戶並維持黏著度，同時為廣告商蒐集個人資料，包括未依法取得家長同意就蒐集兒童個資，「拉長（用戶）在Meta平台上耗費的時間，可提升針對性廣告的投放有效性，這是Meta得以創造營收的重要因素」。

加州、威斯康辛等州的檢察長在二三三頁的訴狀中指稱，兒童與青少年欲罷不能使用臉書或IG，可能導致身心傷害；Meta在二○二○年的內部簡報也顯示，該公司利用青少年大腦尚未完全發育，而「易於衝動、受到同儕壓力，並可能產生有害冒險行為」的心理弱點，來打造產品。

根據Meta的規定和美國聯邦法律，未滿十三歲兒童一概禁止使用該平台。起訴書指控Meta默許未成年人使用臉書和IG，就算被檢舉，也沒有禁止這些帳號，還是繼續蒐集資料。Meta估計，該公司在美國就有多達四百萬未成年用戶，還以圖表「吹噓IG如何滲透十一歲和十二歲人口群體」。

用戶隱私權保護不當 再吃敗訴

另一方面，Meta廿七日在最新一輪隱私訴訟中敗訴。聯邦法官裁定，美國聯邦貿易委員會（FTC）可尋求減少這家社媒巨擘從十八歲以下用戶賺取的收入。五月間，FTC提議禁止Meta透過其蒐集的青少年用戶個資獲利，指責該公司誤導家長，並多次違反二○二○年的一項隱私保護令。在FTC對Meta的隱私作法進行調查後，該公司二○一九年同意支付五十億美元民事罰款。

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