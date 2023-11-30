澳洲智庫：中國培養外國網紅 做為國內外宣傳利器

澳洲戰略政策研究所（ASPI）24日發表名為「照中共歌單唱歌：外國影響者在中國宣傳體系中的作用」調查報告，指北京當局積極培養外國網紅，做為強化對內和對外宣傳的利器。圖為報告的封面的圖片。（擷取自ASPI官網）

2023/11/30 12:28

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《自由亞洲電台》報導，澳洲智庫發的最新報告指出，隨著網路和社群網站的影響力日益上升，中國政府已開始培養一批外國網紅，做為強化對內和對外宣傳的利器。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）24日發表名為「照中共歌單唱歌：外國影響者在中國宣傳體系中的作用」調查報告，報告作者透過中國主要影音串流平台，如嗶哩嗶哩、抖音、西瓜等，收集了120多名擁有活躍帳戶的外國網紅名單，並對其發表影音內容進行研究。

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報告發現，這些外國網紅正在接觸越來越多的國際受眾，其中一些在中國擁有數千萬粉絲，在海外社群平台上也擁有數百萬粉絲，尤其是在TikTok（抖音國際版）、YouTube和X（前推特）上。

中共在上述社群平台上，已識別、利用和積極發展擁有數百萬粉絲的外國影響者作為其獨特的宣傳資產，利用這些外國網紅的受歡迎程度，消除國際對其批評的聲音，宣傳黨的「主旋律」，增強其在國內和國際上的影響力。

報告指出，1名以色列影片部落客高佑思（Raz Gal-Or）在其影片部落格中走訪了新疆阿克蘇的1塊棉花田。高佑思曾在2021年被《紐約時報》點名，為中國宣傳辯護，反駁對新疆有強迫勞動的指控，並指高佑思的家人與中國政府有著緊密的商業關係。

報告也發現，中國政府曾舉辦比賽，以巨額獎金和其他激勵措施，拉攏有影響力的外國網紅製作親中共以及和黨國立場一致的內容。其中在2022年，中國政府為「我的中國故事」大賽提供了200萬人民幣（新台幣878萬元）的預算和數萬元獎金，規定從至少15個國家收集不少於6萬個短影音，涵蓋至少10種語言。

報告指出，北京當局正在建立多語言影響者工作室，以培養國內外網紅。同時，中共也有效地利用國內大學的外國學生網路，將他們視為潛在人才庫，這些外國網紅在中共宣傳部控制有關中國武肺疫情的國際敘事中也發揮了關鍵作用。

報告提到美國影片部落客郭傑瑞（Gerald S. Kowal），他在2021年3月15日抵達上海時，在其發布的YouTube影片中說：「我現在很開心，因為我感到有自由，所有的武肺防疫在中國是全世界最有組織的。」然而，當時中國政府正因嚴厲的疫情封控措施受到國際批評。郭傑瑞的相關影片不僅得到官媒中央電視台的認可，也被中國外交部發言人華春瑩轉發推送。

報告認為，透過協調外國網紅和其他傳播者，北京當局希望建立一個統一的「合唱團」，能夠比中國傳統的官方媒體更有效地宣傳政黨敘事。

正如一位中國官媒編輯所言，其目的是「培養一批能夠在關鍵時刻站出來為中國說話的『洋嘴』、『洋筆』、『洋腦』」。而北京的最終目標就是維護中共控制的文化、話語權和意識形態，消除外國自由政治言論的影響，從而維護中共的合法性。

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