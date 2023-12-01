為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

祖母送神秘公事包當耶誕禮強調「不能開」 男子過海關險惹禍上身

男子收到祖母送的神秘公事包當作耶誕禮物，卻差點因此讓他在機場被補。（翻攝自Tiktok）

男子收到祖母送的神秘公事包當作耶誕禮物，卻差點因此讓他在機場被補。（翻攝自Tiktok）

2023/12/01 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子在感恩節回家時，收到祖母提前送的耶誕禮物，並向男子強調在搭飛機到達目的地前「不能打開」，男子卻因此在搭機過海關時，差點遭到逮捕。

紐約郵報報導，一名來自堪薩斯州（State of Kansas）的男子布雷特·加夫尼（Brett Gaffney）在Tiktok發出影片表示，自己在感恩節返家時，收到祖母送的一個神祕公事包做為耶誕節禮物，布雷特當下詢問祖母，「公事包裡有什麼？它超級重」，但祖母卻完全不透露裡面的物品，並叮囑布雷特在搭飛機到達加利福尼亞州之前不要打開它。

結果當布雷特到達機場，在進行行李檢查時，被工作人員詢問公事包裡裝的是什麼，而布雷特表示這是祖母送的耶誕禮物，自己也不知道是裝什麼，差點因此惹禍上身。

影片最後，布雷特打開了公事包，結果裡面裝著一台老式打字機，讓他因此笑著說道，「我是誰湯姆漢克斯？我要去公園……用打字機寫一整本書嗎？」

影片吸引眾多網友留言，「現在你有一個故事要寫了」、「我會很興奮！這會激發我寫作」、「作為一個在機場工作的人，這太有趣了」、「這是一份很棒的禮物」、「我很確定我媽媽曾經有過那個型號，如果我沒記錯的話，我想那是80年代初的」。

@brett.gaffney Airport Security said this is the second one they have seen today! #brettgaffneyforever #holidaytravel ♬ original sound - brett.gaffney

男子打開神秘的公事包後，竟發現裡面裝著一台復古的打字機。（翻攝自Tiktok）

男子打開神秘的公事包後，竟發現裡面裝著一台復古的打字機。（翻攝自Tiktok）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國阿嬤傳錯簡訊邀陌生人聚餐 感恩節佳話第8年多了新朋友
2023/11/24 16:33

美國阿嬤傳錯簡訊邀陌生人聚餐 感恩節佳話第8年多了新朋友
飛機有「自動駕駛」機長還要忙什麼？美國資深機長曝駕駛艙日常
2023/09/19 00:37

飛機有「自動駕駛」機長還要忙什麼？美國資深機長曝駕駛艙日常

互助共好的合作事業 以動畫探索社區再造創⽣
辣死？美高中生挑戰吃「全球最辣薯片」 胃痛暈倒送醫亡
2023/09/05 16:18

辣死？美高中生挑戰吃「全球最辣薯片」 胃痛暈倒送醫亡
美國男子為拍TikTok跳鱷魚池 白目行為下場曝光
2023/06/11 15:07

美國男子為拍TikTok跳鱷魚池 白目行為下場曝光

「錢」進2024！解鎖財務未來趁現在
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播