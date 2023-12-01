祖母送神秘公事包當耶誕禮強調「不能開」 男子過海關險惹禍上身

男子收到祖母送的神秘公事包當作耶誕禮物，卻差點因此讓他在機場被補。（翻攝自Tiktok）

2023/12/01 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子在感恩節回家時，收到祖母提前送的耶誕禮物，並向男子強調在搭飛機到達目的地前「不能打開」，男子卻因此在搭機過海關時，差點遭到逮捕。

據紐約郵報報導，一名來自堪薩斯州（State of Kansas）的男子布雷特·加夫尼（Brett Gaffney）在Tiktok發出影片表示，自己在感恩節返家時，收到祖母送的一個神祕公事包做為耶誕節禮物，布雷特當下詢問祖母，「公事包裡有什麼？它超級重」，但祖母卻完全不透露裡面的物品，並叮囑布雷特在搭飛機到達加利福尼亞州之前不要打開它。

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結果當布雷特到達機場，在進行行李檢查時，被工作人員詢問公事包裡裝的是什麼，而布雷特表示這是祖母送的耶誕禮物，自己也不知道是裝什麼，差點因此惹禍上身。

影片最後，布雷特打開了公事包，結果裡面裝著一台老式打字機，讓他因此笑著說道，「我是誰湯姆漢克斯？我要去公園……用打字機寫一整本書嗎？」

影片吸引眾多網友留言，「現在你有一個故事要寫了」、「我會很興奮！這會激發我寫作」、「作為一個在機場工作的人，這太有趣了」、「這是一份很棒的禮物」、「我很確定我媽媽曾經有過那個型號，如果我沒記錯的話，我想那是80年代初的」。

男子打開神秘的公事包後，竟發現裡面裝著一台復古的打字機。（翻攝自Tiktok）

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