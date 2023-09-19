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飛機有「自動駕駛」機長還要忙什麼？美國資深機長曝駕駛艙日常

美國資深機師回應粉絲提問，開了自動駕駛之後，機長還有什麼事該做；示意圖，圖與本文無關。（美聯社）

美國資深機師回應粉絲提問，開了自動駕駛之後，機長還有什麼事該做；示意圖，圖與本文無關。（美聯社）

2023/09/19 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕有tiktok用戶宣稱飛行員只需負責起飛與降落，其餘時間靠「自動駕駛」就能輕鬆度過，美國資深機長因此發出影片，透露詳細內幕，表示即使開啟自動駕駛，還是有很多工作要忙。

《每日郵報》報導，美國資深機長蓋瑞（Gary Baumgardner）常拍攝許多TikTok影片，介紹飛機上大家所不知道的冷知識及回應粉絲提問，「大家都覺得，我們在空中就像荷馬辛普森一樣，按下一個叫做自動駕駛的按鈕，之後就什麼也不用做。」

蓋瑞表示，其實自動駕駛只是一種工具，如果在雷雨天飛行，自動駕駛無法引導飛機避開天氣。並補充，如果航空交通管制指示要爬生升、下降或轉彎，自動駕駛不會照做，這時駕駛就要有所作為，「他們必須完成日誌紀錄，還要接航空交通管制的電話做各種事，例如檢查系統，而這只是沒有任何異常或緊急情況的時候。」

蓋瑞也證實，飛行員確實可以在航班期間睡覺，8小時以上航班會有3名機師，18小時以上航班會有4名機師，並透露在飛機上其實有屬於自己的床及雙層臥鋪，可以睡覺及飲食三餐，而休息時間會根據機組人員數量和飛行時間長短而有所不同，但通常為2至3小時。

影片連結！

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