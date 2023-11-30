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連續7年！ 日劇《孤獨的美食家》確定除夕播出跨年特別篇

飾演日劇《孤獨的美食家》男主角「井之頭五郎」的松重豐。（資料照，KKTV提供）

飾演日劇《孤獨的美食家》男主角「井之頭五郎」的松重豐。（資料照，KKTV提供）

2023/11/30 18:25

相關新聞請見：《孤獨的美食家》松重豐現身饒河夜市 網友驚喜︰要出台灣篇？

〔即時新聞／綜合報導〕東京電視台今（30日）下午宣布，由日本男星松重豐主演的人氣日劇《孤獨的美食家》（孤独のグルメ），將連續7年在12月31日晚間，播出除夕跨年特別篇。消息一出，關鍵字也瞬間立即登上日本社群平台「X」熱搜，不少日本網友興奮討論這次「井之頭五郎」，又會前往哪裡品嘗什麼樣的美食。

綜合日媒報導，改編自同名漫畫的知名日劇《孤獨的美食家》，自2012年開播至今，深受許多觀眾喜愛。電視台的節目製作人表示，本次《孤獨的美食家》的除夕跨年特別篇，男主角「井之頭五郎」一樣會展開不尋常的旅程，以及邂逅各種人事物和美食，敬請大家期待他今年會前往哪裡，並在那裡享受美食。

另外，昨（29日）晚間有台灣網友透露，台北市的饒河夜市出現一名西裝筆挺、神情略微嚴肅的男子，疑似是正在飾演「井之頭五郎」中的松重豐，該男子走在台灣夜市攤販之間，最後選定一家販售米粉湯的店家，坐下開吃。畫面曝光後，掀起大批台灣網友討論，好奇該劇是否又準備籌畫「台灣篇」。

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