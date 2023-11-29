涉強姦、綁架和人口販賣 知名跨國色情瑜珈領袖在法國被捕

知名跨國密宗瑜珈領袖比沃拉魯28日被法國警方逮捕。圖為比沃拉魯2004年被羅馬尼亞警方逮捕畫面。（法新社）

2023/11/29 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕現年71歲的知名跨國密宗瑜珈領袖比沃拉魯（Gregorian Bivolaru），因涉嫌強姦、人口販賣和綁架等罪，昨天（28日）被法國警方逮捕。

根據《BBC》 報導，出生於羅馬尼亞的比沃拉魯，1990年代在該國創立「精神融入絕對運動」（MISA），推廣密宗雙修（色情）瑜珈，隨著信徒越來越多，甚至在近30個國家開設專班，該教派改名為「阿特曼瑜珈聯合會」（Atman Yoga Federation）。比沃拉魯2010年曾出版一本介紹密宗瑜珈與促進人際關係的書，裡頭就透露他從1978年開始教授瑜珈，據悉他在書中還列出自己在青少年時期實現的一系列「超自然成就」。

請繼續往下閱讀...

不過有退出該教派的人指控，自稱是「上師」的比沃拉魯，會向女信徒灌輸性剝削思想，強迫她們與之發生性行為，還需交出大量錢財「供養」他。事實上，比沃拉魯2004年就曾因與未成年少女發生性關係在羅馬尼亞被捕，2013年被定罪，2017年被保釋後逃離羅馬尼亞。此外，他也因涉嫌販賣人口在芬蘭被通緝，不過比沃拉魯否認相關罪行，並稱外界指控是「捏造的事實」。

今年夏天，法國當局接獲線報指比沃拉魯人在法國，法國檢方今年夏天對這個涉嫌強姦、人口買賣和綁架等罪的教派展開調查，本月28日派出175名警察執行搜捕任務，在巴黎郊區塞納河畔伊夫里（Ivry-sur-Seine）一棟房子成功逮捕比沃拉魯及其40名死忠追隨者。法國警方還在抓到比沃拉魯的房子內發現有26名婦女被關押在「惡劣條件下」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法