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遊艇大亨性侵被通緝 見警企圖拔槍

張志傑被捕企圖拔槍，警方搜出狙擊手用來偽裝的「吉利服」等裝備。（記者王冠仁翻攝）

張志傑被捕企圖拔槍，警方搜出狙擊手用來偽裝的「吉利服」等裝備。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/12 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕犯下性侵案被判刑九年的「遊艇大亨」張志傑，因畏罪潛逃，目前被通緝中，警方掌握其行蹤後埋伏逮人，沒料到他見警方上門，伸手到腰間想拔槍頑抗，幸被警方及時壓制，他落網後警方發現他備有大量精良裝備，甚至還有一套野外偽裝專用的「吉利服」；他不僅被解送歸案，警方也將再追究其槍砲罪責。

據了解，張志傑原在軍情局任職，曾派駐美國、法國、墨西哥，官拜中校退伍。退伍後在台北市創立「幸福遊艇有限公司」，人稱「張約翰」。

警方指出，張犯下性侵案，去年六月被判刑後，畏罪潛逃。逃亡期間靠女友接濟，由女友出面租屋、打點食衣住行，逃亡期間至少有兩名女友幫忙，藏匿範圍遍及新北市三芝、八里、汐止等地。

張約在半年前，由現任女友在淡水一處偏僻民宅租屋，平時深居簡出，只有深夜、凌晨時才敢出門，還在窗邊架設繩索準備隨時逃逸。警方日前到其住處外埋伏，趁他深夜返家逮人，沒想到他拔腿就跑，還將腰間手槍上膛準備駁火，幸虧遭警方及時擒抱壓制。

張落網後不斷說「對不起家人、對不起國家」，警方在他身上查扣一把克拉克手槍、十一顆子彈，再到其住處起獲一把改造掌心雷手槍、五顆子彈、藍波刀、登山刀、瑞士刀、電擊器、防彈背心、迷彩偽裝服及逃生用繩索等。警方也將進一步釐清其女友藏匿人犯罪責。

根據判決，二○一七年五月，張在北市某大樓樓梯間，將酒醉女子帶往大佳河濱公園性侵，他被判拘役一百一十五天以及兩年徒刑但獲緩刑五年。他不知悔改，又於同年十二月，在北市錢櫃KTV對一名女子下藥性侵，更於隔年一月再次於錢櫃KTV對另名女子下藥性侵未遂，被台北地院判刑九年。

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