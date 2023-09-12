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軍情局中校退役 張志傑藏「吉利服」逃亡偽裝用

張志傑被捕企圖拔槍頑抗。（記者王冠仁翻攝）

張志傑被捕企圖拔槍頑抗。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/12 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕因犯性侵案被判刑、卻畏罪潛逃還企圖駁火反抗的「遊艇大亨」張志傑落網後，警方發現他除了有槍有彈，更在他藏身處搜出防彈背心、逃生繩索、開山刀、電擊器等裝備，甚至還有狙擊手用來偽裝的「吉利服」（ghillie suit）。原來張是軍情局退役中校，受過相關軍事訓練，自己也熱衷蒐集裝備，沒想到他卻將「專長」應用在逃亡。

張落網後告訴警方，持有的槍枝是某位友人寄放，而自己過去喜歡蒐集這些裝備。不過，警方在他藏匿處搜索時，發現張已在窗邊架設逃亡使用的繩索，更懷疑他可能曾預想要往山區逃竄，因此才會準備「吉利服」，想利用山區地形地物來「隱身」進而躲避追捕。

據了解，張自中校退伍後，二○一四年底在台北市成立「幸福遊艇有限公司」，還購入一艘法國製造的卅九呎豪華大型雙體帆船，最大乘載十六人，艙內配置兩廳兩衛浴、廚房、KTV影音設備等，應有盡有。

由於張主打「高檔路線」，雖然其公司資本額只有十萬元，但成功吸引不少客戶，其帆船還曾出現在偶像劇，有不少明星藝人曾經搭乘過。但隨著張在二○一七年犯下性侵案，其遊艇公司經營也出現問題，最終在三年前解散。

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