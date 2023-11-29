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擊敗羅馬釜山 沙國利雅德成功申辦2030年世博會

沙烏地阿拉伯利雅德以壓倒性票數，被選為2030年世博主辦城市。圖為沙國代表團。（美聯社）

沙烏地阿拉伯利雅德以壓倒性票數，被選為2030年世博主辦城市。圖為沙國代表團。（美聯社）

2023/11/29 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕國際展覽局（BIE）委員週二在法國中部城市伊西萊穆利諾舉行閉門會議，投票表決2030年世博會主辦城市，沙烏地阿拉伯首都利雅德以壓倒性票數擊敗強勁對手義大利羅馬、韓國釜山，獲得主辦權。

綜合外媒報導，國際展覽局委員在會議中以 165 票中的 119 票選擇在利雅德舉辦2030年世博會。釜山獲得29票，羅馬獲得17票。是繼2021年在阿聯酋杜拜舉辦後，第二次在中東舉辦的世博會。

利雅德申辦重點在於如何塑造繁榮和永續的未來。沙國外交部長費薩爾·本·法爾漢對這次投票結果表示歡迎，稱其「表達了國際社會對我們所提供的東西的信任……而且也符合我們自己的2030 年願景，以及我們所倡導的一切，因為，這是世界所有國家通往繁榮的共同道路。」

法爾漢表示，「我們致力於不辜負人們的期望，舉辦一屆非凡的博覽會」。沙烏地阿拉伯的計畫包括一個主要的公共交通網絡和一個圓形空間，其中包括公園、電子遊戲設施、大型表演舞台和體育場。該計畫的重點是「加速創新」以保護自然生態系統。

而下一屆世博會將於 2025 年在日本大阪舉行，日本世博會擔當大臣自見英子日前表示，除了會場建設經費增至最多2350億日圓（約新臺幣500億元）外，中央還要另外負擔約837億日圓的日本館建設等費用，預估總經費逾3000億日圓。在野黨等批評大阪關西世博「預算不斷膨脹」。共產黨書記局長小池晃指出，國家需要投入的費用「一直不斷冒出來，像無底的池沼一般」，呼籲中止世博。

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