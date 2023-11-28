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能體驗「被恐龍追殺」！ 沖繩新主題樂園「JUNGLIA」2025年開幕

行銷娛樂公司「刀」（Katana）27日宣布，將在沖繩縣北部設置一座提供叢林探險、面積達60公頃的全新大型主題公園「JUNGLIA」，預計2025年夏天對外開放。（圖擷取自@halohalo_travel 社群平台「X」）

行銷娛樂公司「刀」（Katana）27日宣布，將在沖繩縣北部設置一座提供叢林探險、面積達60公頃的全新大型主題公園「JUNGLIA」，預計2025年夏天對外開放。（圖擷取自@halohalo_travel 社群平台「X」）

2023/11/28 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕以重建日本大阪環球影城（USJ）聞名的行銷娛樂公司「刀」（Katana），昨（27）宣布他們已投資700億日圓（約141.7億新台幣），在沖繩縣北部設置一座提供叢林探險、面積達60公頃的全新大型主題公園「JUNGLIA」，預計2025年夏天對外開放，目前建設工作已在進行，有望成為海外遊客赴日旅遊的新熱門景點。

綜合日媒報導，這座名為「Junglia」的叢林探險主題樂園，建設地點位在沖繩縣北部的名護市和今歸仁村之間的一座高爾夫球場。報導指出，園區剛開園的面積約60公頃，屆時會設置幾十個能展示當地自然風光的遊樂設施，並讓遊客能夠搭乘熱氣球，觀賞海洋及森林的絕佳景色，甚至還提供遊客在原始叢林中，體驗模擬逃離恐龍追擊的設施。

行銷娛樂公司「刀」的執行長森岡毅表示，園內設施將會充分利用沖繩當地大片未受破壞的自然環境，讓遊客能體驗在大城市無法獲得的興奮、奢侈和放鬆感，開園後預計還將逐步擴建，未來總占地面積可能達120公頃。

另外，森岡毅也透露之所以選址設在沖繩，是因該地區人口為全縣、乃至日本全國收入最低的縣市，因此希望藉由這座全新的主題樂園，為沖繩產生像是當年大阪環球影城帶動周邊經濟的效應，並成為擴大當地觀光經濟發展的契機。

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