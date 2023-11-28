為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

長期太空任務副作用 恐導致太空人勃起功能障礙

隨著人類準備最快在2024年將太空人送上月球，並於2040年登陸火星，太空人長期在宇宙中的潛在影響備受關注。（美聯社）

隨著人類準備最快在2024年將太空人送上月球，並於2040年登陸火星，太空人長期在宇宙中的潛在影響備受關注。（美聯社）

2023/11/28 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕人類探索太空的過程中，可能出現意想不到的副作用，有研究表明，長期暴露於銀河宇宙輻射（Galactic Cosmic Radiation，GCR）和失重狀態下恐損害陰莖勃起組織的功能。

《FASEB Journal》刊登一篇最新研究指出，他們將86隻成年雄鼠模擬失重狀態，以及太空輻射實驗室模擬器，將老鼠暴露在低劑量或高劑量的宇宙輻射下，經過12至 13個月後，發現老鼠的海綿體、陰莖勃起組織和陰部內動脈等組織功能有損害狀況，後續研究顯示，使用某些類型的抗氧化劑可以抵消GCR造成的一些影響。

隨著人類準備最快在2024年將太空人送上月球，並於2040年登陸火星，太空人長期在宇宙中的潛在影響備受關注，研究共同作者、佛羅里達州研究神經血管功能障礙的助理教授拉法沃 （Justin La Favor）表示：「過往人們都關注在長期暴露於GCR下，可能會導致某些癌症、神經損傷和心血管疾病，但此前從未研究過它們對勃起功能的影響。」

他們認為在未來幾年進行載人外太空任務後，「太空人返回地球後應密切監測他們的性健康。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拿不回來了！國際太空站艙外維修 遺失逾300萬元工具包
2023/11/14 11:28

拿不回來了！國際太空站艙外維修 遺失逾300萬元工具包
飛上太空停留近1年 美國太空人創新紀錄
2023/09/14 11:05

飛上太空停留近1年 美國太空人創新紀錄

風起原舞・樂動臺東12/2~3迎接南島樂舞盛事
睽違54年！NASA重啟載人登月任務 4人名單曝
2023/04/04 10:58

睽違54年！NASA重啟載人登月任務 4人名單曝
中國首個完成太空漫步的女太空人 艙外作業6小時
2021/11/08 15:19

中國首個完成太空漫步的女太空人 艙外作業6小時

中華電信5G創新應用 發掘台灣創新能量
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播