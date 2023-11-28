長期太空任務副作用 恐導致太空人勃起功能障礙

隨著人類準備最快在2024年將太空人送上月球，並於2040年登陸火星，太空人長期在宇宙中的潛在影響備受關注。（美聯社）

2023/11/28 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕人類探索太空的過程中，可能出現意想不到的副作用，有研究表明，長期暴露於銀河宇宙輻射（Galactic Cosmic Radiation，GCR）和失重狀態下恐損害陰莖勃起組織的功能。

美《FASEB Journal》刊登一篇最新研究指出，他們將86隻成年雄鼠模擬失重狀態，以及太空輻射實驗室模擬器，將老鼠暴露在低劑量或高劑量的宇宙輻射下，經過12至 13個月後，發現老鼠的海綿體、陰莖勃起組織和陰部內動脈等組織功能有損害狀況，後續研究顯示，使用某些類型的抗氧化劑可以抵消GCR造成的一些影響。

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隨著人類準備最快在2024年將太空人送上月球，並於2040年登陸火星，太空人長期在宇宙中的潛在影響備受關注，研究共同作者、佛羅里達州研究神經血管功能障礙的助理教授拉法沃 （Justin La Favor）表示：「過往人們都關注在長期暴露於GCR下，可能會導致某些癌症、神經損傷和心血管疾病，但此前從未研究過它們對勃起功能的影響。」

他們認為在未來幾年進行載人外太空任務後，「太空人返回地球後應密切監測他們的性健康。」

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