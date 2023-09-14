飛上太空停留近1年 美國太空人創新紀錄

美國太空人盧比歐（見圖）近日已在國際太空站（ISS）上待了超過355天，預計將於月底返回地球的他，也打破了美國人在軌道任務中單次停留時間最久的紀錄。（美聯社）

2023/09/14 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，美國太空人盧比歐（Frank Rubio）近日已在國際太空站（ISS）上待了超過355天，預計將於月底返回地球的他，也打破了美國人在軌道任務中單次停留時間最久的紀錄。

據外媒報導，拉丁裔盧比歐是從去年9月間開始在國際太空站（ISS）上工作，本月11日他打破先前的紀錄，成為目前在軌道任務中一次停留時間最久的美國人。此前保持紀錄的是美國宇航員范德黑（Mark Vande Hei）的355天，盧比歐預計將在本月27日返回，屆時將完成在太空度過371天的壯舉。

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報導提到，盧比歐是受過訓練的醫生和直升機飛行員，他在與美國國家航空暨太空總署（NASA）進行直播談話時指出：「在某些方面，這是一個令人難以置信的挑戰。但在其他方面，這是一個令人難以置信的祝福。」

報導指出，目前的世界紀錄是由俄羅斯太空人波利亞科夫（Valeri Polyakov）締造，他曾在太空待了437天。至於在太空中，至於累計待最久紀錄的保持者則是惠特森（Peggy Whitson），她曾數次飛往太空，累計下來長達675天。

美國太空人盧比歐（見圖）近日已在國際太空站（ISS）上待了超過355天，預計將於月底返回地球的他，也打破了美國人在軌道任務中單次停留時間最久的紀錄。（圖擷自NASA）

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