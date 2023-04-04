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    睽違54年！NASA重啟載人登月任務 4人名單曝

    NASA重啟載人登月任務，首批人選包含女性、非裔美國人以及加拿大人。（路透）

    NASA重啟載人登月任務，首批人選包含女性、非裔美國人以及加拿大人。（路透）

    2023/04/04 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）睽違54年將重啟載人登月任務，首批登月人選也在昨（3日）公布，其中包含女性以及非裔美國人。4名太空人將坐上阿提米斯二號（Artemis II），預計在2024年11月起飛。

    綜合外媒報導，4名太空人分別為韋斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、科奇（Christina Koch），以及來自加拿大太空局的漢森（Jeremy Hansen）。

    現年47歲的韋斯曼，將在本次任務中擔任指揮官。他是一名美國海軍飛行員以及試飛員，2009年首度被NASA選為太空人，已經有一次太空飛行經驗。2014年，搭乘俄羅斯火箭「聯合號」（Soyuz）登上國際太空站持續165天。

    而同樣47歲的漢森過去是一名戰機飛行員，2009年被加拿大太空局選為培訓太空人，是加拿大唯4位現役太空人之一。近期漢森除了成為首位負責訓練NASA新太空人的加拿大人，更入選了本次任務，再度為加拿大寫下歷史。

    葛洛佛是一名46歲的海軍飛行員，2021年首度進行了太空飛行，擔任太空探索公司（SpaceX）「飛龍號」（Crew Dragon）的駕駛員之一，在國際太空站待上6個月後返回地球。

    科奇今年44歲，她是6次太空飛行的老手，包括2019年參與人類史上首次全女性太空行走，並保持女性單次太空飛行的最長紀錄，共在太空待上328天。她擁有電機工程師背景，多次協助NASA開發科學儀器。

    自1972年阿波羅登月任務以來，睽違了54年之久，以阿提米斯二號重啟登月任務，約10天的太空旅程，測試NASA飛船的生命支持系統，並研究人類在深度太空生活及工作所需的能力與技術。

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