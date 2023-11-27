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別歪樓！日本「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一 真實用途揭曉

日本廣島縣公司「IRON FACTORY IKEDA」日前開發全世界獨創商品「鋼鐵香蕉」。（圖片擷取自x平台@IRON_IKEDA）

日本廣島縣公司「IRON FACTORY IKEDA」日前開發全世界獨創商品「鋼鐵香蕉」。（圖片擷取自x平台@IRON_IKEDA）

2023/11/27 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島縣公司「IRON FACTORY IKEDA」日前開發全世界獨創商品「鋼鐵香蕉」，近日更宣布該商品目前在「全球市佔率第一」引起各界關注，而造型奇葩的鋼鐵香蕉實際用途也讓許多網友瘋狂猜測，「是鋼鐵悟空獸的香蕉嗎」、「吃了之後會變成鋼鐵人嗎」，更有網友歪樓大喊「不可以色色」！

日本廣島縣公司「IRON FACTORY IKEDA」22日在社群平台X發文宣布，自家獨創品牌「鋼鐵香蕉」在目前在全球市場市佔率第一名，同時也是全世界唯一一間生產鋼鐵香蕉的廠商。貼文發布後引起全網瘋猜，「鋼鐵香蕉到底是什麼」？

「IRON FACTORY IKEDA」解釋，鋼鐵香蕉其實是一款全長約20公分，重量約1.5公斤的特殊造型鐵鎚，除了能當作正常鐵鎚使用外，更能在攝氏1千度的環境下做使用。

為何會開發出如此奇特的產品？針對眾多疑問，公司解釋，2019年他們曾將菲律賓產的香蕉用模具製作成「香蕉槌」，完美重現每根香蕉特有的紋路及尺寸引起熱烈好評，不過早期的香蕉槌仍保留木製把手，許多顧客紛紛許願能看到一款整根香蕉形狀的鐵槌，為滿足顧客需求，老闆著手研發，終於在2020年成功製作出超逼真香蕉鐵槌，售價為1萬1877日圓（折合新台幣2514元），讓不少「蕉迷」們相當心動。

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