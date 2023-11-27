深化合作 南韓首次正式參加北約網路防禦演習

南韓與北約組織在多方面深化合作。圖為2022年6月30日，南韓總統尹錫悅（左）與北約秘書長史托騰柏格（右）在西班牙會談畫面。（歐新社）

2023/11/27 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國家情報院（NIS）去年5月加入北大西洋公約組織（NATO）的「卓越聯合網路防禦中心（CCDCOE）」，成為北約網路防禦中心的第一個亞洲國家成員。南韓網路作戰司令部27日證實，將首次參與CCDCOE年度防禦聯合演習。

《韓聯社》報導，北約11月27日至12月1日在愛沙尼亞首都塔林舉行的CCDCOE年度演習，是全球最大規模網路防禦聯演，南韓去年以觀察國身份參加，今年首度以成員國身分參演。

請繼續往下閱讀...

報導稱，此次演習共有35個國家參加，將模擬國家基礎設施網路遭遇攻擊的情況，熟悉參演國之間共用相關情報，並制定有效因應方案的流程。韓軍將主要演練戰術防禦作戰，進行網路攻擊情報探測、調查分析和恢復工作。

南韓去年5月正式加入CCDCOE，同年6月在比利時布魯塞爾新設南韓常駐北約代表團，與北約在多方面深化合作。

北約CCDCOE於2008年成立，位在愛沙尼亞首都塔林，是北約網路研究中心，支持成員國和北約展開跨領域網路防禦研究、訓練和演習，每年都會執行大規模的網路防禦演習。該機構當初由北約成員國愛沙尼亞倡議，以反制俄羅斯大量網攻。

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續之際，儘管烏克蘭未能成為北約成員，但3月初已成為北約CCDCOE的貢獻參與者。日本雖尚未加入北約CCDCOE，但去年已首次參加CCDCOE舉辦的年度「鎖盾」網路防禦演習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法