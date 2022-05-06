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    亞洲第1國！北約網路防禦中心 南韓國家情報院獲正式加入

    南韓5日宣布，已成為北約網路防禦中心的第一個亞洲國家成員。圖為南韓聯合參謀本部議長元仁哲（右）和北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今年4月11日在首爾會商。（歐新社）

    南韓5日宣布，已成為北約網路防禦中心的第一個亞洲國家成員。圖為南韓聯合參謀本部議長元仁哲（右）和北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今年4月11日在首爾會商。（歐新社）

    2022/05/06 23:15

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕韓國《前鋒日報》及美國科技網站「ZDNet」報導，南韓國家情報院（NIS）5日宣布已正式獲得加入北大西洋公約組織（NATO）的「卓越聯合網路防禦中心（CCDCOE），成為北約網路防禦中心的第一個亞洲國家成員。

    北約CCDCOE在2008年成立，位在愛沙尼亞首都塔林，是北約網路研究中心，支持成員國和北約展開跨領域網路防禦研究、訓練和演習，每年都會執行大規模的網路防禦演習。該機構當初由北約成員國愛沙尼亞倡議，以應對俄羅斯大量網攻。

    南韓國家情報院指出，南韓和加拿大、盧森堡已獲得北約CCDCOE接受加入。南韓國家情報院於2019年申請加入北約CCDCOE，並從2020年起，已連續2年參加北約CCDCOE的「鎖盾」（Locked Shield）國際網路防禦實戰演習。「鎖盾」是世界最大規模的網路防禦實戰演習，包括技術攻防與決策演練。

    北約CCDCOE在接納南韓為「貢獻參與者」之後，目前有32個國家成員，包括北約27個成員為贊助國（sponsoring nations），以及5個非北約國家的貢獻參與者。

    南韓國家情報院說，將派遣更多人員前往北約CCDCOE，並擴大聯合演習範圍，強化南韓網路防禦能力。

    俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續之際，儘管烏克蘭未能成為北約成員，但3月初已成為北約CCDCOE的貢獻參與者。日本雖尚未加入北約CCDCOE，但去年已首次參加CCDCOE舉辦的年度「鎖盾」網路防禦演習。

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