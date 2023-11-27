為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以色列貨輪再遭劫持 葉門政府譴責叛軍「海盜行徑」

知名以色列商人歐佛擁有的佐迪艾克海運公司表示，旗下貨輪Central Park號26日在亞丁灣遭劫持。（美聯社資料照）

知名以色列商人歐佛擁有的佐迪艾克海運公司表示，旗下貨輪Central Park號26日在亞丁灣遭劫持。（美聯社資料照）

2023/11/27 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕葉門政府表示，26日在該國海域遭劫持、與以色列有關的貨輪已被釋放，並將責任歸咎於伊朗支持的什葉派叛軍「青年運動」（Houthi，又稱胡賽武裝）。此前已發生至少兩起與以色列貨輪有關的海上襲擊。

據《美聯社》報導，知名以色列商人歐佛（Eyal Ofer）擁有的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）表示，該公司旗下貨輪Central Park號在亞丁灣遭劫持；美、英兩國軍方及英國海事安全公司Ambrey，均證實了上述消息。

佐迪艾克海運公司27日清晨表示，懸掛賴比瑞亞國旗的Central Park號已脫離險境，船上來自保加利亞、喬治亞、印度、菲律賓、俄羅斯、土耳其和越南共22名船員，均「沒有受傷」。

佐迪艾克海運公司稱：「我們要感謝聯軍迅速反應，保護該地區資產並捍衛國際海事法。」該公司沒有提供襲擊者釋放貨輪的相關細節，也沒有證實襲擊者的身份。

美國國防部表示，該貨輪「目前安全」，但同樣沒有做出說明。不具名的2名美國國防官員透露，美國驅逐艦梅森號（USS Mason）回應了Central Park號26日發出的求救信號。

葉門叛軍「青年運動」未對本次事件發表評論，該組織自2014年以來，持續掌控葉門首都沙那（Sanaa）。然而，被國際廣泛認可的葉門政府隨即發表聲明，指責叛軍發起了劫持行動。

葉門政府透過聲明表示：「葉門政府再次譴責『青年運動』民兵在伊朗政權的支持下，從事海盜行為，其最近一次行動正是劫持Central Park號。」

事發前，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）曾向亞丁灣範圍內的貨輪發出警告，稱該地區出現「載有8名身著軍裝人員的2艘黑白相間船隻」。

11月24日，同樣由以色列商人歐佛擁有的達飛集團（CMA CGM）旗下貨輪Symi號，在印度洋東北部遭到無人機襲擊。美國國防官員指控伊朗發動襲擊，但伊朗至今拒絕對事件發表回應。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）近日雖暫時停火，但情勢仍可能演變成更大範圍的區域衝突。「青年運動」發言人沙里亞（Yahya Sarea）本月20日在Telegram表示，該組織將襲擊以色列公司擁有或懸掛以色列國旗的所有船隻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
貨輪希臘外海沉沒 疑機械故障釀1死、12失蹤
2023/11/27 08:38

貨輪希臘外海沉沒 疑機械故障釀1死、12失蹤
葉門叛軍劫持以色列貨船 以軍：25船員沒有以色列人
2023/11/20 06:41

葉門叛軍劫持以色列貨船 以軍：25船員沒有以色列人

臺灣合作社推廣計畫 手繪風格動畫溫馨上線
反制葉門叛軍頻射彈 以軍護衛艦部署紅海
2023/11/01 21:46

反制葉門叛軍頻射彈 以軍護衛艦部署紅海
自由說新聞》地面戰箭在弦上！以色列政界「不滿俄」怒嗆：挺烏獲勝！
2023/10/20 10:55

自由說新聞》地面戰箭在弦上！以色列政界「不滿俄」怒嗆：挺烏獲勝！

尖點科技導入能管系統 邁向永續未來
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播