以色列貨輪再遭劫持 葉門政府譴責叛軍「海盜行徑」

知名以色列商人歐佛擁有的佐迪艾克海運公司表示，旗下貨輪Central Park號26日在亞丁灣遭劫持。（美聯社資料照）

2023/11/27 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕葉門政府表示，26日在該國海域遭劫持、與以色列有關的貨輪已被釋放，並將責任歸咎於伊朗支持的什葉派叛軍「青年運動」（Houthi，又稱胡賽武裝）。此前已發生至少兩起與以色列貨輪有關的海上襲擊。

據《美聯社》報導，知名以色列商人歐佛（Eyal Ofer）擁有的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）表示，該公司旗下貨輪Central Park號在亞丁灣遭劫持；美、英兩國軍方及英國海事安全公司Ambrey，均證實了上述消息。

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佐迪艾克海運公司27日清晨表示，懸掛賴比瑞亞國旗的Central Park號已脫離險境，船上來自保加利亞、喬治亞、印度、菲律賓、俄羅斯、土耳其和越南共22名船員，均「沒有受傷」。

佐迪艾克海運公司稱：「我們要感謝聯軍迅速反應，保護該地區資產並捍衛國際海事法。」該公司沒有提供襲擊者釋放貨輪的相關細節，也沒有證實襲擊者的身份。

美國國防部表示，該貨輪「目前安全」，但同樣沒有做出說明。不具名的2名美國國防官員透露，美國驅逐艦梅森號（USS Mason）回應了Central Park號26日發出的求救信號。

葉門叛軍「青年運動」未對本次事件發表評論，該組織自2014年以來，持續掌控葉門首都沙那（Sanaa）。然而，被國際廣泛認可的葉門政府隨即發表聲明，指責叛軍發起了劫持行動。

葉門政府透過聲明表示：「葉門政府再次譴責『青年運動』民兵在伊朗政權的支持下，從事海盜行為，其最近一次行動正是劫持Central Park號。」

事發前，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）曾向亞丁灣範圍內的貨輪發出警告，稱該地區出現「載有8名身著軍裝人員的2艘黑白相間船隻」。

11月24日，同樣由以色列商人歐佛擁有的達飛集團（CMA CGM）旗下貨輪Symi號，在印度洋東北部遭到無人機襲擊。美國國防官員指控伊朗發動襲擊，但伊朗至今拒絕對事件發表回應。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）近日雖暫時停火，但情勢仍可能演變成更大範圍的區域衝突。「青年運動」發言人沙里亞（Yahya Sarea）本月20日在Telegram表示，該組織將襲擊以色列公司擁有或懸掛以色列國旗的所有船隻。

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